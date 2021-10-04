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Через две недели жители части домов Октябрьского района Томска на весь день останутся без воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды выключили воду график отключение когда дадут воду перекопали на Демьяна Бедного Через две недели жители части домов Октябрьского района Томска на весь день останутся без воды

В понедельник, 18 октября, жителей ряда домов Октябрьского района Томска ожидает отключение воды, в связи с ремонтными работами по строительству водопроводного ввода для нового детского сада на ул. Демьяна Бедного, 4.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение продлится с 09:30 до 21:00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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