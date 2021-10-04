Через две недели жители части домов Октябрьского района Томска на весь день останутся без воды

4 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В понедельник, 18 октября, жителей ряда домов Октябрьского района Томска ожидает отключение воды, в связи с ремонтными работами по строительству водопроводного ввода для нового детского сада на ул. Демьяна Бедного, 4.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение продлится с 09:30 до 21:00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Баумана, 18;

ул. Гамалея, 5, 8;

ул. Мечникова, 1а, 2, 2а, 2б, 2г, 2д, 2д стр.1, 3, 3а, 4, 5, 5б, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 42, 44;

ул. Наумова, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 21а, 24, 26а, 27, 29;

ул. Пастера, 2, 2в, 2г, 8, 10, 14, 16, 22, 24, 26;

ул. Пришвина, 16, 18, 26.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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