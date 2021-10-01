Сальдо внешней торговли Томской области в 2021г впервые за 8 лет ожидается положительным

1 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томская область по итогам 2021 года впервые за восемь лет ожидает положительное сальдо (остаток по бухгалтерскому счёту, разность между поступлениями и расходами) внешнеторгового оборота, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на прогноза социально-экономического развития региона.

Согласно прогнозу, в 2021 году экспорт товаров из региона составит $331,7 млн, импорт — $320,3 млн. В 2020 году данные показатели составляли $310,3 млн и $337,9 млн соответственно.

Последний раз положительное сальдо региона сложилось по итогам 2013 года, когда экспорт составил $639,9 млн, а импорт — $394,5 млн.

«В среднесрочной перспективе на показатели внешнеторгового оборота Томской области окажут влияние те же макроэкономические и геополитические факторы, что и на российский экспорт и импорт в целом», — говорится в документе.

Рост экспорта из Томской области связан с увеличением поставок древесины и продукции АПК. По расчетам томских властей, данная тенденция сохранится в среднесрочной перспективе.

Прогнозируемый рост импорта связан с зависимостью предприятий Томской области от используемого импортного сырья, оборудования, материалов и комплектующих в производстве.

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