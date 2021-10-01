18+
18+

Сальдо внешней торговли Томской области в 2021г впервые за 8 лет ожидается положительным

Власть, Томские новости, Экономика и финансы, сальдо экономика Томской области финансы власть заработали инвестиции капитал бюджет Сальдо внешней торговли Томской области в 2021г впервые за 8 лет ожидается положительным

Томская область по итогам 2021 года впервые за восемь лет ожидает положительное сальдо (остаток по бухгалтерскому счёту, разность между поступлениями и расходами) внешнеторгового оборота, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на прогноза социально-экономического развития региона.

Согласно прогнозу, в 2021 году экспорт товаров из региона составит $331,7 млн, импорт — $320,3 млн. В 2020 году данные показатели составляли $310,3 млн и $337,9 млн соответственно.

Последний раз положительное сальдо региона сложилось по итогам 2013 года, когда экспорт составил $639,9 млн, а импорт — $394,5 млн.

«В среднесрочной перспективе на показатели внешнеторгового оборота Томской области окажут влияние те же макроэкономические и геополитические факторы, что и на российский экспорт и импорт в целом», — говорится в документе.

Рост экспорта из Томской области связан с увеличением поставок древесины и продукции АПК. По расчетам томских властей, данная тенденция сохранится в среднесрочной перспективе.

Прогнозируемый рост импорта связан с зависимостью предприятий Томской области от используемого импортного сырья, оборудования, материалов и комплектующих в производстве.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Утром в Томске произошло 19 ДТП

27 сентября 2021
Томские новости

Томские ученые помогли разработать биоразлагаемый полимер, ускоряющий регенерацию тканей

23 сентября 2021
Томские новости

В Октябрьском районе Томска появились новые остановки

14 сентября 2021
Томские новости

На одной из томских птицефабрик произошел пожар

29 сентября 2021
Томские новости

«Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» осенью прекратят полеты из Москвы в Томск

21 сентября 2021
Томские новости

Томич стал первым на Кубке России по гиревому спорту

21 сентября 2021
Томские новости

Томская больница скорой медпомощи вернулась к работе по профилю

6 сентября 2021
Томские новости

В Томске состоится открытие крупнейшего в России детского еврейского центра

9 сентября 2021
Томские новости

Томские ученые помогут снизить стресс от перехода в виртуальную среду

10 сентября 2021
Комментарии для сайта Cackle