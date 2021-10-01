Туристы из других городов познакомятся с Томском в рамках краеведческого проекта «Москва, которой нет»

1 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томск прибыли туристы из других городов в рамках поездки, организованной историко-культурологическим проектом «Москва, которой нет».

В программе — прогулки по старинным улицам Бакунина, Октябрьской, Пушкина, Обрубу, посещения городских и университетских музеев, знакомство с Томском-студенческим, местной деревянной архитектурой, историческими районами города, а также одни из домов-участников программы «Дом за рубль». Экскурсии для иногородних гостей проведут местные гиды — Екатерина Кирсанова и Елена Ерофеева. В Томске туристы пробудут три дня, с 1 по 3 октября.

Проект приезжает в Томск уже второй раз. В прошлом году экскурсии по городу для иногородних гостей проводились в формате онлайн. А первое путешествие «Томск в историческом пространстве России» состоялось весной нынешнего года. В группе «Москва, которой нет» ВКонтакте регулярно публикуются интересные подробности о Томске и его истории:

«...Томск — это в хорошем смысле музей под открытым небом, тут хочется смотреть и бродить бесконечно. При этом нашим гидам известны биографии не только строивших Томск архитекторов, но и истории владельцев многих удивительных особняков».

«Москва, которой нет» — краеведческий проект, созданный в 2003 году. Изначально он задумывался как сайт-библиотека, виртуальный дом москвоведа. Сейчас на нем собраны материалы о московских памятниках, как существующих и малоизвестных, до утраченных, перестроенных до неузнаваемости или разрушенных. Цель «Москвы, которой нет» — «заинтересовать вечно спешащих людей городом, где они живут». Также в рамках проекта организуются прогулки и путешествия, как по Москве, так и по всей стране и за рубежом.

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