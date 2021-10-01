Известный томский фотограф Максим Печерский планирует создать online-фотошколу

Томский Обзор / Фото: 1 октября 2021 // Фото: instagram.com/max.pechersky

Известный томский фотограф Максим Печерский планирует открыть фотошколу, где обучение будет проходить в онлайн-формате. Об этом Максим сообщил в своих социальных сетях.

Фотограф считает, что наиболее подходящая модель обучение в фотошколе — университетская, которая строится на знаниях и навыках практикующих преподавателей.

«В интернете есть множество замечательных ресурсов, но все их можно отнести к двум категориям: фотомастерские одного фотографа или фотоуроки для совсем начинающих. Я хочу пойти по-другому пути и сделать школу (или университет) с широким составом преподавателей для всех уровней фотографов», — отметил Максим Печерский.

Работа над фотошколой пройдет в несколько этапов. В первую очередь, это создание и запуск онлайн-курсов о том, как сделать красивые фотографии. Затем Максим хочет провести серию вебинаров, своих и совместно с другими фотографами, а также разработать курсы по отдельным жанрам фотографии.

Материалы курсов будут доступны студентам при ежемесячной подписке. В дополнение к этому им будет предоставлен доступ к ежедневной/еженедельной активности.

Обучение в фотошколе будет полезно и тем, кто только берет в руки камеру, и тем, кто уже имеет большой опыт в фотографии, отмечает Печерский. На занятиях преподаватели расскажут не только правила работы с композицией, но и как развивать насмотренность, выходить со своим портфолио на зарубежные рынки. Также студенты смогут освоить техники медитации, которыми пользуются фотографы, и принять участие в важных социальных проектах.

С недавних пор Максим Печерский перебрался из Томска в Севастополь.

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