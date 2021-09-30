Завтра в Томске выключат фонтаны
Завтра, 1 октября, в Томске будет остановлена работа оборудования фонтанов, а с понедельника их начнут консервировать, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, в пятницу остановят работу оборудования фонтанов, расположенных на Новособорной площади, набережной реки Ушайки, по ул. Вершинина, Красноармейской, в пер. Плеханова, Батенькова и Нахановича. В понедельник начнутся работы по консервации объектов.
На первом этапе из чаш фонтанов откачивают воду, после чего промывают их и все декоративные элементы. Далее обрабатывают фонтан с применением химических средств от высолов и других минеральных отложений, накопившихся за сезон работы.
На следующем этапе консервации демонтируют форсунки, светильники, насосное и электронное оборудование. Объем работ по обслуживанию напрямую зависит от размеров фонтана, его технической оснащенности и других факторов.
Предполагается, что в следующий раз фонтаны включат в мае 2022 года.
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