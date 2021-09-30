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Завтра в Томске выключат фонтаны

Город, Томские новости, фонтаны выключили Завтра в Томске выключат фонтаны

Завтра, 1 октября, в Томске будет остановлена работа оборудования фонтанов, а с понедельника их начнут консервировать, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в пятницу остановят работу оборудования фонтанов, расположенных на Новособорной площади, набережной реки Ушайки, по ул. Вершинина, Красноармейской, в пер. Плеханова, Батенькова и Нахановича. В понедельник начнутся работы по консервации объектов.

На первом этапе из чаш фонтанов откачивают воду, после чего промывают их и все декоративные элементы. Далее обрабатывают фонтан с применением химических средств от высолов и других минеральных отложений, накопившихся за сезон работы.

На следующем этапе консервации демонтируют форсунки, светильники, насосное и электронное оборудование. Объем работ по обслуживанию напрямую зависит от размеров фонтана, его технической оснащенности и других факторов.

Предполагается, что в следующий раз фонтаны включат в мае 2022 года.

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