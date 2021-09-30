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«Ростелеком» провел оптику в новый жилой комплекс в Томске

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«Ростелеком» проложил волоконно-оптические линии связи в новый жилой комплекс «Рябиновый» по переулку Николая Гумилева, 4 в микрорайоне Северный парк.

Коммуникации построены по технологии GPON («оптика в квартиру»). Жителям первых шести подъездов новостройки будет доступен интернет со скоростью до 300 Мбит/сек и цифровые сервисы компании.

Оптическая технология GPON обеспечивает надежную связь без помех, что позволяет одновременно передавать и загружать информацию на высокой скорости. Прокладка кабеля происходит непосредственно в жилье абонента, и клиент может подключить сразу несколько услуг без дополнительных проводов.

«“Ростелеком” предлагает новый технологичный подход к инженерным системам жилых комплексов, который экономически выгоден как застройщику, так и жильцам. Мы создаем полноценную цифровую инфраструктуру внутри многоквартирных домов и на прилегающих территориях. При заселении в новые квартиры собственники жилья получают техническую возможность подключить сервисы от нашей компании без дополнительных затрат: интернет, цифровой видеосервис Wink, видеонаблюдение, умную домофонию и многое другое», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Ростелеком» предлагает своим абонентам пользоваться удобной линейкой конвергентных тарифов, которые включают в себя четыре основные услуги: домашний интернет, интерактивное ТВ, мобильную связь и онлайн-кинотеатр. Такой конструктор предложений позволяет индивидуально настраивать скорость интернета, управлять количеством минут мобильной связи, выбирать пакеты каналов интерактивного ТВ и фильмов в онлайн-кинотеатре Wink. Все настройки можно производить в личном кабинете, а также объединить выбранные опции в один счет.

Цифровой видеосервис Wink соединил в себе преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра, в нем собрано более 60 000 фильмов и сериалов на любой вкус, а также свыше 400 ТВ-каналов. Благодаря опции «Управление просмотром» зрители могут воспользоваться архивом программ или поставить на паузу передачу и посмотреть ее позже. Видеоконтент доступен пользователю на любых пяти устройствах: на телевизоре, компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне, достаточно зайти под своей учетной записью в любом из гаджетов.

Получить более подробную информацию об услугах и условиях подключения можно на сайте «Ростелекома» или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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