Профориентационный проект для школьников «IT-старт»-2021 стартовал в Томске

30 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В четверг, 29 сентября, в Томске стартовал третий сезон профориентационного проекта для школьников «IT-старт»-2021, инициированного областным департаментом труда и занятости населения.

Открытие состоялось в гибридном формате: для всех школьников — в режиме онлайн одновременно на 20 томских площадках, для компаний-участников — очно в Кадровом центре «Работа России».

«Хочу сказать большое спасибо компаниям, которые присоединились к проекту. Без вас его бы не было, — отметила в ходе церемонии открытия начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. — У меня есть надежда, что онлайн-формат позволит присоединить компании не только из Томска, но и других городов. Я хорошо помню некоторых ребят из первого года нашего проекта, которые поначалу даже не могли представить, что IT-сфера их заинтересует. В результате некоторые попробовали себя в качестве тестировщиков в томских компаниях, а кто-то после выбрал специальность, связанную с IT, при поступлении в вуз».

Участие в третьем сезоне проекта принимают 338 учащихся 8-10 классов из 14 томских школ. А также 15 компаний и организаций: SibEDGE, Syncretis, Neo Stack Technology, «Томика», Connective Games, I-Link, ГК «Центр финансовых технологий», Aurigma, Центр цифрового образования детей «IT—CUBE.ТОМСК», MAG Development, Rubius, Online-Media, «Школа 21», MCC Tomsk, Отделение по Томской Области Сибирского главного управления ЦБ РФ.

«IT — это большая индустрия, в которой есть огромный запрос на таланты. К нам на работу в компанию в этом году пришел один из участников проекта. Этот вчерашний школьник умеет делает то, чего многие даже после вуза сделать не смогли бы. Мы безумно рады давать возможность ребятам, которые хотят начать взаимодействовать с реальным производством. Надеюсь, что хотя бы десять человек из вас изменят свою жизнь и мы увидимся на просторах глобальной разработки IT— систем», — отметил директор компании SibEDGE Александр Калинин.

Мероприятия «IT-старт»-2021 будут проходить в два этапа: с октября по декабрь 2021 года и с февраля по апрель 2022 года. Школьников ожидает традиционная серия мастер-классов и экскурсий от томских айтишников.

Напомним, проект «IT-старт» начался в 2018 году. За это время участие в нем приняли 700 томских школьников. В рамках проекта будущие работодатели из сферы IT знакомят подростков с вариантами профессионального развития в этой среде, современными профессиями и необходимым компетенциями для сотрудников компаний. В 2020-м году «IT-старт» вошел в топ-1000 лучших идей РФ по оценке экспертов АСИ. Проект появился в Смартеке — платформе обмена практиками устойчивого развития — и будет тиражироваться, как успешная практика, в других регионах РФ.

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