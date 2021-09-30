«Том Сойер фест Томск» запускает школу изготовления наличников

Волонтеры проекта «Том Сойер фест Томск» начинают работы на третьем за сезон доме — по ул. Никитина, 15. На новом объекте стартует «Сибирская школа по изготовлению наличников», сообщают организаторы в своем Instagram,

«Коллеги из разных городов часто просят поделиться опытом по работе с деревом и изготовлению различных деталей дома, — говорится в сообщении. — Мы будем обучать азам реставрации и изготовления, а не просто реставрации, как в других городах».

Занятия для всех желающих будет проводить член Совета ТРОО Центра сохранения исторического наследия Иван Скоморощенко, а также томские мастера. Организаторы предполагают, что Томск может стать «мастерской под открытым небом для реставраторов со всей России и ближнего зарубежья».

Сейчас на доме по ул. Никитина, 15 идут подготовительные работы, в которых могут принять участи все желающие. Дом планируют покрасить.

Напомним, фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» появился в Самаре в 2015 году. В рамках фестиваля волонтеры восстанавливают старинные здания в городе, которые формально не являются памятниками, но представляют историческую ценность. Работы проводятся под контролем профессионалов и с привлечением спонсорских средств.

Томск вновь присоединился к проекту «Том Сойер Фест» в 2020 году. В качестве первого объекта для реставрации был выбран жилой деревянный дом на пер. Совпартшкольный, 6а. Сейчас волонтеры работают также и на доме по ул. Белинского, 17а.

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