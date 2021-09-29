Обмелевшая Томь позволила томским археологам найти около 100 кг артефактов на острове Няша

29 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-службы ТГУ и из архива Музея истории, археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского

Сотрудники Музея истории, археологии и этнографии Сибири им.В.М.Флоринского ТГУ вместе с представителями компании «Сибирская археология» обнаружили около 100 кг находок эпохи неолита в пойме протоки Томи на остове няша.

Как сообщает пресс-служба вуза, доступ к артефактам оказался возможен благодаря тому, что в сентябре 2021 года вода в Томи опустилась до исторического минимума.

«На остров Няша (в переводе с сиб., пермяц., татар. — топь, грязь) мы отправились преднамеренно, поскольку было предположение, что там могут находиться артефакты, оставленные населением, жившим на территории современной Томской области несколько тысяч лет назад, — рассказывает сотрудник Музея археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского ТГУ Асап Идимешев. — В первую поездку ничего обнаружить не удалось. Но во второй раз, когда вода упала ещё больше, добравшись до острова, мы увидели на прибрежной территории целую полосу длиной около 100 метров, усыпанную различными древними предметами».

Археологи нашли каменные ножи, наконечники стрел и копий, отщепы камня, орудие для изготовления древков, большое количество остатков керамической посуды (развалы кувшинов и других сосудов). Самым удивительным артефактом стала окаменевшая кость с вырезанным на ней лицом человека, в Томской области ещё не встречалось подобных предметов эпохи неолита.

«Самым уникальным из найденных объектов, безусловно, является суставная кость какого-то крупного животного (возможно, лося или оленя) с ликом человека, — поясняет сотрудница Музея археологии и этнографии ТГУ Юлия Квасница. — Черты лица вырезаны очень искусно. Удивительно, что этот объект не только сохранился, но и находится в таком хорошем состоянии, ведь обычно органика плохо сохраняется. Ранее на территории Томской области находили кости, на которых были вырезаны животные, но изображения людей ни разу не встречались. Предположительно, возраст наших находок 6-8 тысяч лет. Определить его точнее позволит изучение артефактов».

После изучения редкий артефакт будет выставлен в открытом доступе. А новый археологический памятник получит название с территориальной привязкой к острову Няша, на котором он был найден.

В сообщении отмечается, что находки имеют высокую степень сохранности, так как находились под большим слоем глины, которая законсервировала их. В свою очередь снижение уровня воды привело к вымыванию изделий.

Еще один интересный факт — в местах обнаружения древних предметов нет кострищ, жилищ или хозпостроек, указывающих на долговременное проживание людей. Скорее всего, и в прошлом здесь была река, на которую они приходили рыбачить либо охотиться, когда уровень воды был подходящим. Помимо этого, люди использовали глину, из нее делали посуду и другие ёмкости. Украшали их в основном узорами с рядами ямок, наколами. Пока непонятно, почему люди не уносили оружие и посуду в поселение, а оставляли в прибрежной зоне. Возможно, найти ответ помогут дальнейшие раскопки, которые намерены провести археологи ТГУ.

Фото пресс-службы ТГУ и из архива Музея истории, археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского.

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