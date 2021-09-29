18+
18+

Кемеровоспецстрой отремонтирует завершающий отрезок разбитого участка трассы Томск — Мариинск за 543 млн рублей

Дороги, Томские новости, Кемерово трасса дорога строительство Кемеровоспецстрой отремонтирует завершающий отрезок разбитого участка трассы Томск — Мариинск за 543 млн рублей

АО «Кемеровоспецстрой» выиграло аукцион дирекции автодорог Кузбасса на проведение последнего этапа капремонта проблемного участка трассы Томск — Мариинск в Ижморском районе Кемеровской области у села Постниково, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные портала госзакупок.

«Кемеровоспецстрой» предложил 543 млн рублей при стартовом размере разового платежа 617 млн рублей. Второй номер присвоен АО «Новосибирскавтодор», предложившему 546 млн рублей.

Победителю необходимо капитально отремонтировать участок трассы с 149 км по 154 км. Срок исполнения контракта — с 1 января 2022 года по 30 сентября 2023 года.

Как сообщалось, капремонт данного участка станет завершающим этапом приведения в нормативное состояние отрезка трассы со 133,7 км по 154 км между селами Постниково и Берикуль. На протяжении долгих лет данный участок автодороги не имел твердого покрытия, из-за чего на его преодоление уходило около 1,5 часов.

Ранее дорожники провели капремонт первых 10 км отрезка, в настоящее время продолжаются работы на участке со 144 км по 149 км, которые должны завершиться до 30 сентября 2022 года.

Общая длина дороги Томск — Мариинск составляет 208 км, из них 77 км находятся в ведении Томской области, оставшиеся 131 км — в ведении Кемеровской области.

Томские власти ранее сообщали, что передача трассы в собственность Росавтодора запланирована на 2026 год. Свой участок регион намерен привести в нормативное состояние к 2024 году. За последние пять лет томские власти профинансировали ремонт более 50 км автодороги.

«Кемеровоспецстрой» — одна из крупнейших строительных компаний Кузбасса. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», более 26% компании владеет ее гендиректор Александр Выприцкий, еще более 43% принадлежит членам совета директоров Леониду Колчаку и Анатолию Чистякову (в том числе у Колчака более 25%). Ещё порядка 14% у Александра Галушкина.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичам расскажут, как платформа «PRO Сибирь» поможет им внести вклад в науку

16 сентября 2021
Томские новости

Правительство выделило 40 млн рублей на развитие модельных библиотек в Томской области

14 сентября 2021
Томские новости

Томичи придумают новый дорожный знак

23 сентября 2021
Томские новости

Томские каратисты привезли три «бронзы» с всероссийских соревнований

28 сентября 2021
Томские новости

Томичка хотела получить компенсацию за некачественный товар, но лишилась почти 70 тыс. рублей

7 сентября 2021
Томские новости

Пожарные эвакуировали 15 человек из горящего дома в томском поселке

31 августа 2021
Томские новости

Томичей приглашают на лекцию о теории и истории концептуального искусства

20 сентября 2021
Томские новости

В Томской области закончилась первая «музейная творческая ссылка»

24 сентября 2021
Томские новости

Завтра томский Главпочтамт изменит режим работы

29 сентября 2021
Комментарии для сайта Cackle