Первое «Снежное шоу» Славы Полунина собрало аншлаг в Томске

8 октября 2021 / На правах рекламы / Фото: На правах рекламы

В Томске на сцене Областного театра драмы стартовало легендарное «Снежное шоу» Славы Полунина.

Шоу, которое уже более 25 лет странствует по миру, посетило Томск, чтобы окутать его жителей снежной нежностью, дать погрузиться в атмосферу сказки и снова почувствовать себя ребенком.

В шоу каждый найдет что-то свое. Для кого-то оно станет лирическим воспоминанием о детстве, а для кого-то — пронзительным рассказом об одиночестве. Кто-то будет от души смеяться над нелепым желтым человечком в лохматых красных тапочках.

А у кого-то будут наворачиваться слезы от щемящей трепетности маленького человека в бездонной синеве вселенной. И любовь, словно паутина, окутает каждого в зале и заставит радоваться до слез, встанет комком в горле, вызовет желание наклониться и взять на память кусочек «нежного» снега, взорвется восторгом в финале, не даст забыть, и еще долго будет будоражить странными чудесными воспоминаниями.

Неизвестно, кто получит большее удовольствие, когда в конце шоу огромные воздушные шары полетят в зал. Взрослые на несколько мгновений снова станут детьми, а дети с наслаждением и азартом будут лепить из бумажного снега снежки, не желая уходить.

Эта снежная сказка рассказывает о простых чувствах: о маленьком человеке, который противостоит большому миру, о ребёнке, который остаётся жить в каждом из нас в любом возрасте. Кто-то приходит на такое шоу для того, чтобы просто насладиться зрелищем, кто-то старается найти смысл и разобраться в собственных чувствах. И тем и другим Полунин, как волшебник, исполняет желаемое.

Клоуны в «Снежном шоу» не ограничиваются рамками сцены. Они активно выходят в зал и даже бегают по спинкам кресел. Такое взаимодействие позволяет публике буквально с первых минут оказаться как бы внутри представления и стать его частью.

Напоминаем, что шоу проходит до 10 октября.

Билеты продаются на главном сайте шоу SLAVASNOWSHOW.RU.

Заказ билетов ежедневно с 9:00 до 20:00 по телефону: 8 800 777 50 47

Наличие билета для ребенка обязательно!

Возрастное ограничение 6+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: