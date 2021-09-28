В Томске задержали дебошира, который устроил погром в отделении банка
Сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего мужчину, который устроил погром в круглосуточном павильоне с банкоматом, сообщает пресс-служба ведомства.
Минувшей ночью в одном из павильонов на пр. Академическом сработала охранная сигнализация. В течение трех минут на место прибыли сотрудники Росгвардии. На месте они обнаружили мужчину, который пинал двери и витрину павильона, а также банкомат. Дебошир не реагировал на требования росгвардейцев, поэтом стражи порядка его задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
В свою очередь в пресс-службе регионального УМВД отмечают, что по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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