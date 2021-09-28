Томские ученые создадут первую в России установку прямого захвата углерода

28 сентября 2021 / Томский Обзор

Ученые Томского государственного университета и специалисты Инжинирингового химико-технологического центра создадут первую в РФ установку прямого захвата углерода. Предполагается, что она поможет существенно снизить углеродный след промышленности, сообщает пресс-служба вуза.

Работы будут проводиться в рамках проекта по созданию в Томской области карбонового полигона, утвержденного Минобрнауки. Его реализацией займется большая междисциплинарная команда, объединившая участников Большого университета Томска — ТГУ, Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, ИМКЭС СО РАН, Институт химии нефти СО РАН и СибНИИСХиТ.

Томский карбоновый полигон расположится в пойме одной из крупнейших рек планеты — Оби. Он станет масштабной площадкой для изучения цикла углерода. Исследователи будут вести мониторинг карбона в атмосфере, воде, почве. Для этого предполагается использовать новые подходы, например, систему дистанционного мониторинга на основе авиа и беспилотных платформ. Здесь же планируется создание карбоновой фермы для разработки и апробации технологий поглощения углерода, его последующей нейтрализации либо переработки.

«Сейчас в мире развиваются два типа секвестрационных технологий — биологические и химические, — говорит Людмила Борило. — Биологические подходы основаны на способности растений и почв улавливать и поглощать углерод. Разработкой методик повышения улавливающей способности растений будут заниматься Биологический институт и Сибирский ботанический сад ТГУ. У них уже накоплен большой задел в таких областях, как изучение фотосинтеза, разработка методов его активации, создание технологий восстановления лесов. Другая группа учёных будет развивать технологии раннего предупреждения пожаров, которые являются источником массивных выбросов углекислого газа».

Второй тип инструментов для контроля углеродного баланса — химические технологии, в первую очередь, новые сорбционные материалы. Самым новым инструментом для секвестрации углерода являются установки прямого захвата, которые пока существуют за рубежом в единичных экземплярах. Над их созданием сейчас активно работают учёные США и ЕС. В России подобных проектов пока нет. Разработкой первой российской установки будут заниматься в Томской области.

Второй важнейшей задачей, которую будет решать сеть карбоновых полигонов России, является обеспечение защищённости российской экономики на мировом рынке. Следствием введения Евросоюзом углеродного налога на промышленные области, имеющих лимиты по выбросам парниковых газов (металлургия, нефть и другие), для России могут стать миллиардные выплаты. Продукция с углеродным следом, будь то металл, нефть или пшеница, окажется вне экспорта.

Для решения этой проблемы нужны, с одной стороны, эффективные секвестрационные технологии, которые снизят объёмы выбросов, с другой — данные собственного мониторинга, проведённого по международным стандартам и позволяющего доказать высокую способность российских экосистем (лесов, болот) к поглощению углерода.

«В настоящее время расчёты мирового сообщества ведутся не в пользу России, — отмечает директор „Сибирского института будущего“. — Так, по данным ЕС, немецкие леса поглощают в десять раз больше карбона, нежели российские. По факту это неверно, но в сегодняшних условиях это нужно обосновывать. Наличие сети мониторинговых площадок, охватывающих все экосистемы страны, позволит предъявить необходимую аргументацию, основанную на больших данных, и доказать, что Россия с её огромными природными ресурсами оказывает экосистемные услуги всей планете. Это должно учитываться при распределении квот на выбросы углерода, производимом в рамках Парижского соглашения».

Проект «Карбоновый полигон Томской области» также включает образовательную компоненту. Его участники будут готовить высококвалифицированных специалистов для проведения мониторинга, создания новых технологий секвестрации углерода, реализации с их помощью различных климатических проектов.

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