Экспертный совет Минобрнауки утвердил создание в Томской области карбонового полигона

Экспертный совет по вопросам научного обеспечения развития технологий контроля углеродного баланса утвердил предложение вузов и научных институтов о создании карбоновых полигонов в Томской и Воронежской областях, а также Республике Башкортостан, сообщается на сайте Минобрнауки.

Как отметил председатель совета — Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, срок реализации программ новых участников — 2022–2023 годы.

Предполагается, что в Томской области оператором проекта станет Национальный исследовательский Томский государственный университет. Полигон будет создаваться совместно с Институтом оптики атмосферы им.В.Е.Зуева Сибирского отделения РАН, Институтом химии нефти СО РАН, Институтом мониторинга климатических и экологических систем СО РАН и Сибирским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства и торфа. Партнером полигона станет одна из крупнейших в мире нефтепроводных компаний ПАО «Транснефть».

Ранее сообщалось, что карбоновый полигон и карбоновая ферма в Томской области будут размещены в пойме Оби. Здесь будут изучать углерод — один из главных элементов в составе парниковых газов. Исследователи проведут мониторинг этого вещества в атмосфере, воде, почве. В свою очередь на ферме планируется разрабатывать технологии, позволяющие эффективно аккумулировать углерод и осуществлять его переработку либо утилизацию.

Предполагается, что исследования на базе карбонового полигона позволят проследить процессы эмиссии парниковых газов, оценить их масштабы, роль поймы Оби в регуляции климата и насыщения мирового океана парниковыми газами.

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