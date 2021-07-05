Карбоновые ферма и полигон появятся в Томской области

В Томской области в пойме реки Оби появится карбоновый полигон и карбоновая ферма. Их создание инициировали Томский государственный университет совместно с Институтом мониторинга климатических и экологических систем, Институтом оптики атмосферы СО РАН и СибНИИСХиТ (Томск).

Как уточняют в пресс-службе ТГУ, здесь будут изучать углерод — один из главных элементов в составе парниковых газов. Исследователи проведут мониторинг этого вещества в атмосфере, воде, почве. В свою очередь на ферме планируется разрабатывать технологии, позволяющие эффективно аккумулировать углерод и осуществлять его переработку либо утилизацию.

«Тема исследования цикла углерода сейчас крайне актуальна во всем мире, поскольку глобальная трансформация климата ведёт к повышению концентрации этого элемента в биосфере планеты. Так, таяние вечной мерзлоты в Сибири и Арктике приводит к высвобождению и выбросу в атмосферу углерода, который копился в почве на протяжении долгих тысячелетий. Это может ещё более усугублять тенденцию к потеплению», — говорит исполнительный директор САЕ «Сибирский институт будущего» ТГУ (TSSW) Людмила Борило.

Главной исследовательской площадкой выступит Обь. Поскольку река течет по равнине, она имеет хорошо выраженную пойму, которая на севере может достигать 60 километров в поперечнике. Весной в период половодья в реку попадает большое количество органики. Её разложение приводит к резкому повышению концентрации растворенного углерода и метана в воде.

Предполагается, что исследования на базе карбонового полигона позволят проследить процессы эмиссии парниковых газов, оценить их масштабы, роль поймы Оби в регуляции климата и насыщения мирового океана парниковыми газами. Неподалеку от поймы располагается научная станция ТГУ «Кайбасово», которая имеет хорошо развитую инфраструктуру, что позволяет проводить исследования круглогодично.

Как отмечают учёные, повышение концентрации углерода может провоцировать ещё большие изменения окружающей среды, в том числе негативные для природы и человека. Например, уже сейчас в Арктике отмечаются подвижки грунта, которые могут приводить к разрушению дорог, трубопроводов, фундамента зданий. Во многом эти процессы обусловлены таянием вечной мерзлоты, которая на протяжении тысячелетий аккумулировала в себе углерод. Его высвобождение может привести к масштабным выбросам в атмосферу парниковых газов. По этой причине крайне важно вести мониторинг углерода в разных экосистемах. Полученные данные позволят оценивать текущую ситуацию, в том числе влияние антропогенного фактора на трансформацию экосистем.

«Карбоновые полигоны необходимы не только для получения новых фундаментальных данных, они имеют и серьёзную практическую значимость, — поясняет Людмила Борило. — Киотский протокол обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить текущие выбросы в соответствии с установленными количественными обязательствами на основании того, что государства несут историческую ответственность за нынешний уровень парниковых газов в атмосфере. Для ка­ж­дой стра­ны установле­на кво­та на выбросы парниковых газов. Российская система мониторинга поглощения углерода необходима для обоснования позиций страны на международной экономической и политической арене».

В дальнейшем предполагается расширение полигона на мегатранссект Западной Сибири (от Алтая до Северного Ледовитого океана) для создания интегрированной сети комплексных наблюдений в арктической системе «суша-шельф-бассейн СЛО».

«Это сыграет решающую роль в понимании функционирования системы „климат-океан-криосфера-углерод“ и пресноводного баланса и количественной оценке климатических, биогеохимических и геологических последствий деградации мерзлоты в Северной Евразии и прилегающих арктических морях — глубоководной части СЛО (до Северного полюса). Кроме этого, планируется разработка и международная сертификация собственных средств мониторинга», — резюмирует первый проректор ТГУ Виктор Дёмин.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: