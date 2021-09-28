Томичи смогут бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ

Томский Обзор / Фото: 28 сентября 2021 // Фото: unsplash

Экспресс-тестирование томичей пройдет в рамках Всероссийской акции Министерства здравоохранения России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021». Проект стартовал 1 июня в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября.

В Томской области добровольное тестирование будет проходить с 30 сентября по 1 октября в трех городах — Асино, Северске, Томске. Любой желающий сможет всего за 15 минут бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ и получить ответы на вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ/СПИДа. Эксперты просто и доступно расскажут об этих заболеваниях, помогут оценить личные риски, а также напомнят о действенных мерах защиты.

В четверг, 30 сентября, тестирование можно будет пройти с 12.00 до 18.00 по адресу: пр. Кирова, 65 (на площади у ТЦ «Персональ»). В Северске адрес пока уточняется. На следующий день, 1 октября, жители Асина смогут сдать анализ с 12.00 до 14.00 на площади Ленина (рядом с ДШИ).

С 2020 года все мероприятия в рамках акции проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер: используются средства индивидуальной защиты, проводится термометрия и регулярная дезинфекция всех поверхностей после каждого тестируемого.

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