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В Томске пациентке удалили 12-килограммовую опухоль

Медицина и здоровье, Томские новости, опухоль вырезали гигансткое новообразование В Томске пациентке удалили 12-килограммовую опухоль

Томские онкологи провели операцию 50-летней пациентке и удалили из её брюшной полости опухоль весом 12 килограммов, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Вся процедура заняла около 4 часов.

«Опухоль исходила из тела желудка, врастала в поперечно-ободочную кишку и уже дала метастазы в левую долю печени, — отметил главный врач онкодиспансера Максим Грищенко. — Нашими хирургами была выполнена субтотальная резекция желудка, резекция поперечно-ободочной кишки, дистальная резекция поджелудочной железы и резекция второго и третьего сегментов печени».

Извлеченное новообразование было направлено на гистологическое исследование, чтобы врачи могли принять решение о дальнейшей терапии. Сама пациентка восстанавливается в стационаре.

Это не самая крупная опухоль, с которой имели дело томские врачи. Так в ноябре 2018 года хирурги Томской областной клинической больницы удалили доброкачественную опухоль матки весом 22 килограмма.

Фото: департамент здравоохранения Томской области

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