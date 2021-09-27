Четыре томских вуза вошли в программу «Приоритет 2030»

27 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 27 сентября, объявлен список вузов, которые войдут в программу «Приоритет 2030». Комиссия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации отобрала 106 университетов из 49 городов Российской Федерации.

Как сообщает Минобрнауки, в программу «Приоритет 2030» вошли вузы из всех федеральных округов страны. Отмечается, что более 60% вузов — региональные, только 28 университетов находятся в Москве и 11 — в Санкт-Петербурге.

Из Сибири для участия в программе отобрано 15 вузов. Среди томских учебных заведений в «Приоритет 2030» вошли Томский государственный университет, Томский политехнический университет, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники и Сибирский государственный медицинский университет.

Все вузы, принятые в программу, получат базовую часть гранта Министерства науки и высшего образования РФ в размере 100 миллионов рублей.

Как сообщает канал «Большой университет», томские университеты также будут претендовать на специальную часть гранта, которую можно будет направить на прорывные научные исследования, создание наукоемкой продукции и технологий, наращивание кадрового потенциала сектора исследований и разработок, обеспечение социально-экономического развития территорий и др.

Защиты заявок на втором этапе стартует в начале октября.

Список всех университетов-участников можно посмотреть по ссылке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: