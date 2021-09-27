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Сурдопереводчица помогла троим застрявшим в лесу глухонемым вызвать помощь

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Накануне, 26 сентября, в Томске трое глухонемых мужчин застряли на автомобиле в лесном массиве на окраине Томска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение об инциденте в районе ул. Высоцкого поступило в 16.35. Как выяснилось, молодые люди с помощь СМС-сообщения обратились за помощью к сурдопереводчице томского общества глухих. Она, в свою очередь, связалась мужчинам, которые на жестовом языке рассказали ей о своей проблеме.

Сурдопереводчица сразу же позвонила в пожарно-спасательную службу. По указанным координатам на место были направлены сотрудники пожарно-спасательной части № 5 и Службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Томской области.

С помощью спецтехники пожарные эвакуировали автомобиль и в 19:25 доставили молодых людей до ближайшей автозаправочной станции.

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