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Жители домов на 19 улицах Октябрьского Томска на весь день останутся без воды 11 октября

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Через две недели, 11 октября, жители 19 улиц и переулков Октябрьского района Томска ожидает отключение холодной воды, сообщает пресс-служба «Томсководоканала».

Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 9.20 до 22.00. В это время будут проводиться ремонтные работы по замене аварийной запорной арматуры на водопроводных линиях диаметром 100 и 150 мм. Отключение коснется жителей домов, расположенных по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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