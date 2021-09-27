Жители домов на 19 улицах Октябрьского Томска на весь день останутся без воды 11 октября

27 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Через две недели, 11 октября, жители 19 улиц и переулков Октябрьского района Томска ожидает отключение холодной воды, сообщает пресс-служба «Томсководоканала».

Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 9.20 до 22.00. В это время будут проводиться ремонтные работы по замене аварийной запорной арматуры на водопроводных линиях диаметром 100 и 150 мм. Отключение коснется жителей домов, расположенных по адресам:

ул. Бородинская, 3, 10, 14;

ул. Вилюйская, 40/1, 40а стр. 4, 52, 52 стр. 7, 52 стр. 11, 52/1, 52/8, 52а, 52а стр. 3, 52а стр. 4, 52б;

ул. Ивана Черных, 7, 21, 22а, 23, 31, 35, 41, 45, 49, 51, 55, 65, 67;

пер. Канский, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24;

пер. Карский, 23а, 27, 27а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 60, 62;

ул. Любы Шевцовой, 3/1, 4, 8, 14, 15;

пер. Мичурина, 13, 15;

ул. Мичурина, 8, 20, 20 стр.2, 20 стр.10, 43/1, 43б, 45;

ул. Научная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

проезд Научный, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12;

ул. 1-я Ново-Деповская, 59 корпус 1, 63, 65;

ул. Новосибирская, 24, 32, 38, 41;

ул. Ползунова, 3, 7;

пер. Полтавский, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

ул. Ракетная, 2, 3, 4, 5, 6а, 6б, 6е, 7, 9, 11, 11 стр.1, 15, 15а, 15а стр.1, 17, 19, 19/3, 33;

пер. Свободный, 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 15, 16;

пер. Уральский, 28, 31;

ул. Циолковского, 3, 5, 7, 16, 16 стр. 2, 16 стр. 3, 18, 18/2, 20, 24;

ул. Энергетическая, 2, 2а, 2б, 3а, 3а стр. 4, 4, 4 стр. 1, 4 стр. 3, 6, 6а.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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