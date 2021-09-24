Осуждена директор китайской пилорамы в Томской области, где при пожаре погибли 11 граждан Узбекистана

24 сентября 2021 / Томский Обзор

Асиновский городской суд Томской области признал виновной в нарушении требований пожарной безопасности гражданку КНР Сунь Аньни — директора ООО «Грин Вуд», 12 сотрудников которого, в том числе 11 граждан Узбекистана погибли при пожаре в поселке Причулымский в январе 2020 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд приговорил подсудимую к четырем годам колонии-поселения. Прокурор просил 4,5 года колонии-поселения», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что уголовное дело в отношении Аньни изначально содержало обвинение по двум статьям — ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В ходе судебного следствия прокуратура отказалась от обвинения по ч.3 ст.238 УК РФ в связи с отсутствием в действиях подсудимой состава преступления. За ней признали право на реабилитацию. Гражданку осудили только по ч.3 ст.219 УК РФ», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось, 21 января 2020 года в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области произошел пожар, в котором погибли 12 сотрудников китайской лесозаготовительной компании ООО «Грин вуд», в том числе 11 граждан Узбекистана.

Директора пилорамы Аньни задержали и изначально предъявили обвинение по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), после чего арестовали. Виновной она себя не признавала.

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