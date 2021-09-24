Еще двое скончались от коронавируса в Томской области
24 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 93 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 62 человек. Двое заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 43 110 случаев заболевания COVID-19. 36 223 заболевших выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,05.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: