Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 93 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 62 человек. Двое заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 43 110 случаев заболевания COVID-19. 36 223 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,05.

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