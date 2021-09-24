В Томске откроют выставку оставленных в библиотечных книгах вещей

С начала марта по конец апреля 2022 года в томской библиотеке «Дом семьи» пройдет тематическая выставка «Забытыши». По словам организатора выставки, Валерии Тухватуллиной, вниманию посетителей будут представлены забытые в библиотечных книгах вещи, которые читатели используют вместо закладок.

Валерия Тухватуллина работает библиографом в муниципальной библиотеке «Дом семьи». С первых лет работы она начала собирать находки, которые читатели оставляли в сданных книгах. Постепенно её увлечение переросло в конкретную цель — организовать выставку. Исходя из личной статистики Валерии, вещи забывают в одной из сотни книг. Как правило, за ними не возвращаются.

«На моей памяти это случилось всего два раза в Детском отделе. Но там дети приходят по принципу „я забыл что-то в той самой синей книге“. Потом выясняется, что не в синей, да и вообще не в библиотеке забыл», — рассказывает Валерия Тухватуллина.

Несколько раз сотрудники библиотеки сами возвращали забытую вещь их владельцам. Так было с результатами анализов и пакетиком семян.

Сейчас коллекция состоит из 118 предметов и постоянно пополняется не только находками Валерии и сотрудников библиотеки. Среди экспонатов можно встретить открытки, фотографии, календарики и даже старое советское письмо, адресованное в город Чкаловск-1.

Особо ценными находками у сотрудников библиотеки являются рукодельные предметы. Например, конвертик мальчику Ване на День святого Валентина или самодельная закладка, раскрашенная акварельными маркерами. Любимой находкой библиографа Валерии является бумажная упаковка от плитки шоколада, произведённого в Дублине. Если верить дате производства, то упаковке уже 31 год, но «она до сих пор отдаёт легким оттенком шоколада».

Не все находки попадают в коллекцию. Забытые зубочистки, кассовые чеки, обезличенные бумажки и стикеры утилизируются. Засушенные листья и цветы обычно не сохраняются, так как рассыпаются от прикосновений.

Лично познакомиться с экспонатами выставки можно будет уже в начале марта следующего года в холле библиотеки «Дом семьи» по адресу ул. Железнодорожная, д. 32.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: