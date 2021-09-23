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В выходные томичей ждет затруднение движения по пр. Комсомольскому

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Завтра вечером, 24 сентября, с 21.00 будет затруднен проезд автомобилей на участке пр. Комсомольского от ул. Сибирской до пер. Мариинского.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничения продлятся до 24.00 воскресенья, 26 сентября. В это время на указанном участке будут работать бригад АО «ТомскРТС». Они займутся прокладкой тепловых сетей к строящемуся административному зданию у ТЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б).

В сообщении отмечается, что в связи с проведением работ схемы общественного транспорта меняться не будут. Томичей просят выбирать для движения другие пути.

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