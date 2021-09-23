Мэр Стрежевого покинет пост после победы на выборах в облдуму

23 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Мэр города Стрежевой Томской области Валерий Харахорин, победивший на прошедших выборах депутатов законодательной думы региона, оставит пост главы города, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя управляющего делами горадминистрации Екатерину Нестерову.

Харахорин, выдвинутый «Единой Россией», победил на стрежевском одномандатном округе, набрав 5 тыс. 785 голосов. Ближайший преследователь — «справедливоросс» Максим Дягилев — заручился поддержкой 2 тыс. 736 избирателей.

«Валерий Михайлович не может совмещать две должности, поэтому после отпуска, который продлится до 29 сентября, он снимет с себя полномочия мэра Стрежевого», — сказала Нестерова.

По ее словам, после этого в течение 80 дней должен быть выбран новый мэр. Избирать нового главу города будут депутаты стрежевской гордумы в ходе конкурсной процедуры.

В пресс-службе горадминистрации агентству уточнили, что пока исполнять обязанности главы Стрежевого будет заммэра по экономике и финансам Валерий Дениченко.

Харахорин родился 7 ноября 1956 года в Казахстане в селе Мерке. В 1974 году он поступил в Томский государственный университет, через пять лет по распределению приехал в Стрежевой. С 1991 по 2005 годы возглавлял налоговую инспекцию Стрежевого, после чего он стал депутатом местной думы, с 2009 года является мэром городского округа.

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