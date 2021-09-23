Молодые режиссеры представят томичам три эскиза детских спектаклей

На следующей неделе, 27 сентября, в Томском театре юного зрителя стартует лаборатория актуального детского театра. Она будет включать два этапа и пройдет в рамках шестого сезона «Арт-лаборатории», проходящей в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа.

Как уточняют в пресс-службе театра, первый этап продлится с 27 сентября по 3 октября. Его участниками станут молодые театральные режиссеры — Ольга Обрезанов, Леонид Прокофьев и Артем Устинов. Куратором лаборатории выступит бывший главный режиссер ТЮЗа Дмитрий Акимов. В рамках первого этапа будут подготовлены три спектакля. Ольга Обрезанова поработать с книгой шведской писательницы Йенни Йегерфельф «Королева стэндаппа». Леонид Прокофьев предложит сценическую интерпретацию повести Нины Дашевской «Я не тормоз». Артем Устинов создаст эскиз по мотивам повести нидерландского детского писателя Гюса Кёйера «Книга всех вещей».

Все эскизы будут представлены 3 октября на сцене Томского ТЮЗа, а затем состоится обсуждение со зрителями и круглый стол по вопросам актуального детского театра.

«Важно, чтобы театр говорил с детьми на понятном им языке. Современные, популярные у молодого поколения тексты и интересные режиссерские концепции делают театр актуальным и востребованным. Все режиссеры, участвующие в лаборатории, успешно работают для детской и подростковой аудитории и доказали это участием в крупных известных проектах и фестивалях, — отметил куратор лаборатории Дмитрий Акимов. — Я рад, что Международный фестиваль-школа современного искусства „Территория“ и СИБУР включили наш проект в „Арт-лаборатории“. Надеюсь, что все, кто попадет на эскизы и поучаствует в их создании, останутся довольны результатом. Мы рассчитываем в скором времени увидеть один из эскизов уже в версии полного спектакля».

В рамках второго этапа лаборатории пройдет подготовка полноценного спектакля на основе одного из эскизов с участием труппы Томского ТЮЗа. Его премьера состоится 27 ноября на малой сцене театра.

«Арт-лаборатории» — совместный проект Международного фестиваля-школы современного

искусства «Территория» и компании СИБУР, который с 2016 года проводится в российских регионах в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». С 2018 года задача «Арт-лабораторий» — создание полноценных постановок, которые впоследствии должны войти в репертуар театров, участвующих в проекте. За время работы «Арт-лабораторий» уже было выпущено 11 спектаклей в театрах Воронежа, Нижневартовска, Перми, Тобольска и Томска.

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