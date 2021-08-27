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Томич, расплатившийся в магазине билетом банка приколов, был задержан, когда вернулся на место преступления

Криминал, Томские новости, арестовали задержали криминал происшествия жесть Томска Томич, расплатившийся в магазине билетом банка приколов, был задержан, когда вернулся на место преступления

Томские полицейские задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, мужчина оплатил покупки в одном из магазинов на пр. Фрунзе найденным билетом банка приколов достоинством 5 тыс. рублей. Продавщица поняла, что стала жертвой обмана только когда покупатель забрал сдачу и ушел.

Однако через некоторое время мошенник вернулся в магазин, где его и задержали сотрудники Росгвардии, прибывшие на вызов после нажатия тревожной кнопки. Затем злоумышленника передали сотрудникам полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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