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В Томске «постригли» уникальный 70-летний тополь

Зелень в городе, Томские новости, тополь деревья подрезка арбориста зелень сохранение В Томске «постригли» уникальный 70-летний тополь

На прошлой неделе в Томске 70-летнему тополю на ул. Усова в Томске сделали «стрижку».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, работы по подрезке дерева проводил социальный партнер администрации Кировского района — Томский электромеханический завод.

По словам дендрологов, теперь тополь стал безопасным для прохожих и жителей ближайших домов, а его ствол и ветви достаточно крепки, чтобы устоять при шквалистом ветре.

В сообщении также отмечается, что, согласно решению ландшафтной комиссии, уникальное дерево больше не числится в списке на снос.

Ранее сообщалось, что общественники намеревались спасти уникальный 70-летний черный тополь — одно из самых старых деревьев Томска. В 2015 году ему выписали «смертный билет» — ландшафтная комиссия согласовала решение о его сносе по заявлению ТСЖ «Родина». За спасение дерева взялись «Ландшафтные волонтеры» и проект «Город не бесит».

Позже прошла встреча с участием ландшафтных волонтеров с сотрудниками городской администрации, дендрологом Сибирского ботанического сада и профессиональным арбористом. Специалисты пришли к однозначному мнению — дерево можно и нужно сохранить.

Также сообщалось, что помимо «стрижки» ландшафтные волонтеры намерены включить уникальный тополь в реестр старовозрастных деревьев России, а затем и в реестр деревьев-памятников природы.

Фото: Серафима Кузина

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