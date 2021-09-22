В Томске «постригли» уникальный 70-летний тополь
На прошлой неделе в Томске 70-летнему тополю на ул. Усова в Томске сделали «стрижку».
Как уточняют в пресс-службе мэрии, работы по подрезке дерева проводил социальный партнер администрации Кировского района — Томский электромеханический завод.
По словам дендрологов, теперь тополь стал безопасным для прохожих и жителей ближайших домов, а его ствол и ветви достаточно крепки, чтобы устоять при шквалистом ветре.
В сообщении также отмечается, что, согласно решению ландшафтной комиссии, уникальное дерево больше не числится в списке на снос.
Ранее сообщалось, что общественники намеревались спасти уникальный 70-летний черный тополь — одно из самых старых деревьев Томска. В 2015 году ему выписали «смертный билет» — ландшафтная комиссия согласовала решение о его сносе по заявлению ТСЖ «Родина». За спасение дерева взялись «Ландшафтные волонтеры» и проект «Город не бесит».
Позже прошла встреча с участием ландшафтных волонтеров с сотрудниками городской администрации, дендрологом Сибирского ботанического сада и профессиональным арбористом. Специалисты пришли к однозначному мнению — дерево можно и нужно сохранить.
Также сообщалось, что помимо «стрижки» ландшафтные волонтеры намерены включить уникальный тополь в реестр старовозрастных деревьев России, а затем и в реестр деревьев-памятников природы.
Фото: Серафима Кузина
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