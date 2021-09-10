Сносить нельзя подрезать.

Общественники обсудили со специалистами судьбу томского «короля тополей»

10 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Какая судьба ждёт томского «короля тополей» — 70-летнее дерево у дома по ул. Усова, 44? Можно ли его сохранить или безопаснее снести?

Об этом шла речь на рабочей встрече ландшафтных волонтеров с сотрудниками городской администрации, дендрологом Сибирского ботанического сада и профессиональным арбористом, которая состоялась в среду, 8 сентября.

Специалисты в своем мнении однозначны — великана надо сохранить, сделав ему безопасную «прическу».

Подробности встречи — в нашем материале.

«Это возрастной экземпляр тополя черного с очень большим стволом, разветвленный на небольшой высоте. О возрасте дерева трудно судить, лет 60-70, — рассказала дендролог Сибирского ботанического сада Ада Баранова. — В условиях города это уникальный случай, чтобы дерево выросло до таких размеров и сохранилось в более-менее приличном состоянии».

Дендролог отметила, что черный тополь живет дольше, чем бальзамический, но конкретный экземпляр уже близок к своему жизненному максимуму.

«Тополь черный более долгоживущий, чем бальзамический, которые стареют и начинают гнить в 50-60 лет. Но более продолжительную жизнь он имеет в парковых условиях, на улицах его жизнь сокращается», — сказала Ада Баранова.

Оценивая состояние дерева, дендролог подчеркнула: тревогу вызывает трещина в стволе дерева и выделение жидкости из нее. Это свидетельствует о гнилостных процессах в середине ствола.

«Трещина вызывает беспокойство, потому что она идет от развилки до основания дерева, и вероятность падения этого мощного ствола очень большая, — рассказала Ада Баранова. — Если есть наклоны в сторону магистрали — в данном случае есть небольшая тенденция к падению».

В свою очередь, руководитель объединения «Оазис 21-й век», профессионально занимающегося подрезкой деревьев, Наталья Неганова отметила, что не видит никаких объективных поводов сносить тополь. По ее словам, дерево сформировалось «округло» и довольно ветроустойчиво. Но его необходимо обезопасить, аккуратно подрезав сухие, и нависающие на домом и дорогой ветки. С трещиной, по словам Негановой, можно справиться — соответствующие практики существуют.

«Если брать пример ВДНХ или таких парков, как например, Павловский — там находят способы укреплять старые деревья, такой опыт есть. Их стягивают, ставят на анкера», — уточнила Наталья Неганова, отметив, что внутри ствола дерева вполне может быть большая дыра.

Ада Баранова рассказала, что существуют методы определения масштабов внутреннего поражения дерева.

«С помощью аппаратов для сканирования арбористы смотрят, насколько обширно поражение гнилью и насколько глубоко оно уходит. Или наоборот — сохраняются живые части ствола, которые дают дереву возможность стоять какое-то время, может быть, даже несколько десятков лет. В Томске такого аппарата, к сожалению, нет», — уточнила дендролог.

Она также отметила, что методы подрезки деревьев, повсеместно применяемые в Томске, могут лишь усугубить состояние тополя, так как любой спил открывает доступ инфекции. Избежать заражения можно лишь грамотно проводя работы.

Секретарь ландшафтной комиссии Томска Наталья Зеленчукова сообщила, что, несмотря на вынесенное в 2015 году решение о сносе «короля тополей», в план этого года он не попал. По ее словам, согласно муниципальному контракту, на вырубку одного дерева выделяется 8 тыс. рублей, на подрезку — 3 тыс. При этом оценочная стоимость грамотной подрезки веток такого большого тополя (вместе с арендой автовышки и вывозом подрубленного) будет на порядок больше.

Маргарита Некратова — ландшафтный волонтер, организовавшая встречу — рассказала, что с ней на связь вышли представители городской администрации. Они сообщили, что в данный момент ведется поиск возможностей привлечения внебюджетных средств для проведения профессиональной подрезки.

«Другое дело, сколько это будет стоить и какие деньги будут на эти цели найдены, — сказала Марагрита Некратов. — Как основной вариант мы сразу рассматривали краудфандинг. Мы не ожидали, что встретим понимание от властей города по поводу этого тополя, учитывая его статус. Рассчитывали на сбор пожертвований. С одной стороны, сумма немаленькая, с другой — не такая огромная, если у нас есть сторонники озеленения и вообще интересного города. Я думаю, все вместе мы бы могли собрать такую сумму».

Также планах ландшафтных активистов — провести более углубленное исследование дерева, в том числе с использованием сканера пороков древесины и привезти в Томск специалиста по «стабилизации» деревьев.

«Комментарии дендрологов меня, с одной стороны, обнадежили, что нет повода сносить тополь сейчас, но трещина может стать причиной сделать это в будущем. Если есть проблемы со стволом дерева, нужно вовремя их выявить. Я думаю, что необходимо начать вести мониторинг этой трещины, измерять ее регулярно, — рассказала Маргарита Некратова. — Я посмотрела, как выглядят старовозрастные деревья в Санкт-Петербурге и часто замечала конструкции, когда красивые старые деревья не сносят, а фиксируют канатами. Это повсеместная практика для деревьев с крупными тяжелыми ветвями и стволами».

Решить проблему с «королем тополей» волонтеры намерены как можно быстрее. В течение недели они планируют получить смету требуемых работ, затем ее нужно будет согласовать с городской администрацией и, в случае необходимости, привлечь дополнительное финансирование и провести работы.

«Все это нужно сделать как можно скорее. У тополя есть сухие ветви, и это непорядок. Если с него что-то на кого-то упадет, то он точно не жилец, его снесут сразу же. Поэтому надо торопиться», — отметила Маргарита Некратова.

«Дерево старое. Как и у пожилого человека, у него не может не быть определенных проблем со здоровьем. Но они не смертельные, тополь может с ними жить и жить, — сказала Маргарита Некратова. — Если дерево доросло до такого размера, и ничего с него ни на кого не упало, наверное, оно как-то правильно растет. Главное, чтобы тополь хорошо себя чувствовал, и его состояние не ухудшалось быстро».

Фото: Томский Обзор

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