На Дальнем Востоке пройдет книжный фестиваль «Берег»

23 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

С 24 по 26 сентября в Благовещенске пройдет книжный фестиваль «Берег». В программе — 65 бесплатных событий для всех желающих, сообщают организаторы.

Гостей ждут встречи с писателями, презентации книг и издательств, дискуссии, лекции просветителей, мастер-классы, открытые чтения и интерактивные площадки для детей. Ключевые события также будут доступны всем зрителям во время трансляций на странице мероприятия ВКонтакте.

Так, 24 сентября пройдет лекция «Амурозавр и все все все». Палеонтолог и исследователь Иван Болотский расскажет про амурских динозавров, которые жили здесь 65 миллионов лет назад. Благовещенск является единственным местом в России, где на территории самого города сохранились залежи останков этих древних животных.

В этот же день известный научный журналист и автор нон-фикшн бестселлеров Ася Казанцева расскажет о борьбе со стрессом. Откуда берутся вредные привычки, почему так тяжело жить осенью и какие еще биологические ловушки поджидают нас на этом нелегком пути. Теме стресса посвящена большая часть первой книги Аси «Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости», вышедшей в 2013-м году и собравшей положительные отзывы и читателей, и критиков.

Уже на следующий день, 25 сентября, на главной сцене Амурской областной научной библиотеки состоится встреча с писателем и журналистом Андреем Филимоновым, хорошо известным томичам. В 2018 году писатель стал лауреатом премии «Большая книга» за роман «Рецепты сотворения мира».

Позже на фестивале детский писатель Артур Гиваргизов презентует свой новый сборник стихов «Теперь не страшно». Совместно с Сергеем Георгиевым он написал книгу по мотивам мультипликационного цикла «Три богатыря» — «Лучшие сказки о богатырях». Творчество Артура Гиваргизова славится своим искрометным юмором и «непедагогичным» взглядом на школу, учителей и родителей.

Кроме того, прозаик, эссеист и переводчик Алексей Поляринов представит на фестивале «Берег» свой последний роман «Риф». Произведение, вышедшее в издательстве Inspiria в 2020 году, расскажет читателю о психологии сект, тоталитарном мышлении, памяти и прошлом, которое хранится и передаётся (или замалчивается) из поколения в поколение. Алексей Поляринов является автором еще двух романов «Центр тяжести» и «Почти два килограмма слов», сопереводчиком «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса и «Муравечества» Чарли Кауфмана. Пишет о книгах для Esquire, журнала «Афиша» и портала о чтении «Горький», ведёт канал «Поляринов пишет» в Telegram и подкаст «Поляринов говорит».

В дискуссиях с участниками фестиваля примут участие шеф-редактор Storytel Константин Мильчин и редактор «Афиши Daily» Егор Михайлов. Гости обсудят старую и новую литературную критику, Китай в русской литературе и подростковых книгах.

Одним из событий фестиваля станет отборочный тур чемпионата по чтению вслух «Открой рот». В его рамках участники устроят читку пьесы «Что вы делали вчера вечером?» Дмитрия Данилова — гостя фестиваля, известного драматурга, автора популярных пьес «Человек из Подольска» и «Серёжа очень тупой».

Всего в фестивале примут участие 50 издательств со всей России. На ярмарке можно будет купить книги по издательским ценам от «Самоката», «Поляндрии», Ad Marginem, «РуДы», Individuum и других.

Вход на события фестиваля свободный. С полной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

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