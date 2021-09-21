Люцифер из Новосибирска требует от РПЦ 666 рублей за искажение смысла его имени
Новосибирец Люцифер Владимирович Кончаков-Багратион, ранее известный как Алексей Южанин, подал в суд на Русскую православную церковь, сообщает atas.info.
45-летний сибиряк требует от РПЦ 666 рублей за упоминание его имени в негативном ключе. Якобы ассоциации с дьяволом он усматривает покушение на его честь и достоинство.
Алексей Южанин стал Люцифером летом этого года - с детства он чувствовал, что звать его нужно только так и никак иначе. В переводе с латинского имя переводится как «несущий свет», и в этом нет ничего негативного.
Однако, по мнению новосибирца, РПЦ искажает смысл его имени и в целом дискредитирует в глазах общественности всех Люциферов.
Мужчина выдвинул к РПЦ несколько требований. Он хочет признать сведения, распространяемые про Люцифера, не соответствующими действительности. Опровержение должно быть опубликовано в СМИ. В качестве моральной компенсации сибиряк желает взыскать с РПЦ 666 рублей, так как в астрологии цифра 6 означает планету Венеру.
Иск принят Хамовническим судом города Москвы.
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