Люцифер из Новосибирска требует от РПЦ 666 рублей за искажение смысла его имени

Томский Обзор / Фото: 21 сентября 2021 // Фото: atas.info

Новосибирец Люцифер Владимирович Кончаков-Багратион, ранее известный как Алексей Южанин, подал в суд на Русскую православную церковь, сообщает atas.info.

45-летний сибиряк требует от РПЦ 666 рублей за упоминание его имени в негативном ключе. Якобы ассоциации с дьяволом он усматривает покушение на его честь и достоинство.

Алексей Южанин стал Люцифером летом этого года - с детства он чувствовал, что звать его нужно только так и никак иначе. В переводе с латинского имя переводится как «несущий свет», и в этом нет ничего негативного.

Однако, по мнению новосибирца, РПЦ искажает смысл его имени и в целом дискредитирует в глазах общественности всех Люциферов.

Мужчина выдвинул к РПЦ несколько требований. Он хочет признать сведения, распространяемые про Люцифера, не соответствующими действительности. Опровержение должно быть опубликовано в СМИ. В качестве моральной компенсации сибиряк желает взыскать с РПЦ 666 рублей, так как в астрологии цифра 6 означает планету Венеру.

Иск принят Хамовническим судом города Москвы.

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