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Люцифер из Новосибирска требует от РПЦ 666 рублей за искажение смысла его имени

Томские новости, смысл имени Люцифер судебные дела Люцифер из Новосибирска требует от РПЦ 666 рублей за искажение смысла его имени

Новосибирец Люцифер Владимирович Кончаков-Багратион, ранее известный как Алексей Южанин, подал в суд на Русскую православную церковь, сообщает atas.info.

45-летний сибиряк требует от РПЦ 666 рублей за упоминание его имени в негативном ключе. Якобы ассоциации с дьяволом он усматривает покушение на его честь и достоинство.

Алексей Южанин стал Люцифером летом этого года - с детства он чувствовал, что звать его нужно только так и никак иначе. В переводе с латинского имя переводится как «несущий свет», и в этом нет ничего негативного.

Однако, по мнению новосибирца, РПЦ искажает смысл его имени и в целом дискредитирует в глазах общественности всех Люциферов.

Мужчина выдвинул к РПЦ несколько требований. Он хочет признать сведения, распространяемые про Люцифера, не соответствующими действительности. Опровержение должно быть опубликовано в СМИ. В качестве моральной компенсации сибиряк желает взыскать с РПЦ 666 рублей, так как в астрологии цифра 6 означает планету Венеру.

Иск принят Хамовническим судом города Москвы.

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