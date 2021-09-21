Жители Лондона и Парижа обеспечили кандидату от ЛДПР победу над единороссом в Томске

Томский Обзор / Фото: 21 сентября 2021 // Фото: Владимир Дударе

Один из лидеров ЛДПР Алексей Диденко, в последний момент вырвавший победу на выборах в Госдуму по Томскому округу, получил преимущество за счет голосов россиян, живущих в Лондоне и Париже, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные ГАС «Выборы».

На прошедших выборах к Томскому округу N181 были приписаны десять участков, расположенных в посольствах и консульствах РФ в Великобритании, Франции и Литве. В понедельник по мере подсчета голосов по округу N181 впереди был «единоросс» Илья Леонтьев, однако вечером стало известно, что после обработки 100% бюллетеней победил Диденко с перевесом 600 голосов.

На участке в Лондоне Диденко получил 1 тыс. 23 голоса, в то время как за Леоньева было отдано 95 голосов. В Париже за Диденко было отдано 575 голосов, за Леонтьева — 165. На других участках во Франции (в Монако, Марселе, Страсбурге и Вильфранш-сюр-Мере) кандидат от ЛДПР в совокупности получил 204 голоса, кандидат от «Единой России» — 87.

В Литве (Вильнюс, Васагинас и Клайпеда) Диденко уступил Леонтьеву, получив 230 голосов против 367.

Голосование также проходило в консульстве РФ в Эдинбурге, однако результаты по этому участку не опубликованы.

В совокупности по зарубежным участкам (без Эдинбурга) Диденко получил 46,5% голосов, Леонтьев — 16,4%.

Вместе с тем голосование по партийным спискам выявило, что большинство россиян, живущих в Великобритании, Франции и Литве, отдали предпочтение КПРФ (29,6%). На втором месте идет «Единая Россия» (22,3%), ЛДПР — на третьем месте (16,1%). «Яблоко» получило на этих участках 10,5% голосов, «Справедливая Россия» — 6,9%.

Диденко в предыдущем составе Госдумы занимал пост председателя комитета по федеративному устройству, а также был заместителем руководителя фракции ЛДПР.

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