18+
18+

«Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» осенью прекратят полеты из Москвы в Томск

Путешествия, Томские новости, самолет полеты вылеты Москва-Томск Томск-Москва «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» осенью прекратят полеты из Москвы в Томск

«Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» осенью прекратят выполнение авиарейсов между Москвой и Томском, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Последние полеты между городами будут осуществлены 3 октября и 31 октября соответственно.

До начала реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Богашево» в августе «Уральские авиалинии» выполняли рейс Москва-Томск-Москва ежедневно раз в сутки, «Аэрофлот» — три раза в сутки.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» «Интерфаксу» подтвердили информацию о приостановлении полетов по маршруту. «Рейсы не приносят прибыли», — пояснил сотрудник пресс-службы.

Представитель «Аэрофлота» не ответил на вопросы агентства.

В грядущем зимнем расписании регулярные рейсы между Москвой и Томском будут осуществлять две авиакомпании: «Победа» (7 раз в неделю) и S7 Airlines (12 раз в неделю).

Аэропорт «Богашево» открыт в 1967 году. В настоящее время сотрудничает с 11 российскими авиакомпаниями, которые выполняют рейсы по 19 направлениям внутри страны. Пассажиропоток «Богашево» в 2020 году снизился в 2,2 раза, до 348,4 тыс. человек.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Пристрастие к рыбалке выдало алиментщика судебными приставам в Томской области

30 августа 2021
Томские новости

Школьники и студенты в Томской области могут сэкономить на проезде в пригородных поездах

6 сентября 2021
Томские новости

Еще трое заболевших коронавирусом скончались в Томской области

23 августа 2021
Томские новости

В Северске бетономешалка столкнулась с ВАЗом, погибла женщина

1 сентября 2021
Томские новости

В Томске до пятницы ограничат движение по ул. Беринга

14 сентября 2021
Томские новости

В Томской области завершаются выборы

19 сентября 2021
Томские новости

Лишь 1,05% жителей региона заболели COVID-19 после вакцинации

25 августа 2021
Томские новости

Цифровой сервис: «Ростелеком» установил криптобиокабину в МФЦ Томска для оформления загранпаспортов

26 августа 2021
Томские новости

Томичи смогут послушать живое выступление Квентина Мура

17 сентября 2021
Комментарии для сайта Cackle