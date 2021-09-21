«Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» осенью прекратят полеты из Москвы в Томск

21 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

«Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» осенью прекратят выполнение авиарейсов между Москвой и Томском, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Последние полеты между городами будут осуществлены 3 октября и 31 октября соответственно.

До начала реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Богашево» в августе «Уральские авиалинии» выполняли рейс Москва-Томск-Москва ежедневно раз в сутки, «Аэрофлот» — три раза в сутки.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» «Интерфаксу» подтвердили информацию о приостановлении полетов по маршруту. «Рейсы не приносят прибыли», — пояснил сотрудник пресс-службы.

Представитель «Аэрофлота» не ответил на вопросы агентства.

В грядущем зимнем расписании регулярные рейсы между Москвой и Томском будут осуществлять две авиакомпании: «Победа» (7 раз в неделю) и S7 Airlines (12 раз в неделю).

Аэропорт «Богашево» открыт в 1967 году. В настоящее время сотрудничает с 11 российскими авиакомпаниями, которые выполняют рейсы по 19 направлениям внутри страны. Пассажиропоток «Богашево» в 2020 году снизился в 2,2 раза, до 348,4 тыс. человек.

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