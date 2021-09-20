В Томске стартовала первая блокчейн-академия

20 сентября 2021 / На правах рекламы

В томской IT-компании Crypton Studio запустили собственную Crypton Academy и открыли набор стажеров по трем направлениям блокчейн-разработки. Пройти отбор можно до 30 сентября.

О компании

За 5 лет на рынке Crypton Studio стали одной из самых компетентных российских компаний в области блокчейн разработки. Компания ориентируется на сложные проекты для мировых заказчиков по направлениям:

Смарт-контракты

Мобильные приложения

DeFi

Биржи

У команды есть зарубежный офис и хаб в Риге, поэтому для сотрудников открыта возможность зарубежной релокации и аутстаффинга в Европу.

В августе компания провела тестовый набор в Crypton Academy: из 13 человек трудоустроили 6 выпускников в свою команду. Сегодня полноценный запуск Академии и старт отбора на программы стажировок для желающих сделать успешную карьеру в мировом криптосообществе.

Направления стажировки

Блокчейн-разработка — это свежее и динамичное направление для мирового рынка. Поэтому в компании понимают, что ценного специалиста найти сложно, поэтому готовы обучать.

— За этот год мы увеличили штат в три раза и сейчас нуждаемся в разработчиках разного уровня и направлений, поэтому делаем наши стажировки достаточно доступными. Например, участие для junior разработчиков совершенно бесплатное, а для middle разработчиков мы оплачиваем месяц стажировки, — рассказывает Елена Райгородская, руководитель Crypton Academy.

1. Smart contract developer

Одно из главных направлений компании. В команде отдают предпочтение определенному языку смарт-контрактов — Solidity и всячески поддерживают команду Ethereum.

Само предназначение умного контракта — это самостоятельно определять все ли исполнено в рамках сделки и принять решение: завершить сделку и выдать требуемое (деньги, акции, недвижимость), наложить на участников штраф или пеню, закрыть доступ к активам. Поэтому, смарт контракты — это гарант исполнения всех предписанных обязательств с каждой стороны.

Для кого

Junior/Middle C++, JS, C#, Python

Для Junior участие бесплатное.

Для Middle участие оплачивается компанией.

2. Frontend blockchain developer

Для кого

Junior JS, TS (будет плюсом знание Vue, React)

Для Junior участие бесплатное.

3. Backend blockchain developer

Для кого

Junior/Middle JS, TS (будет плюсом знание Node.js, Hapi.js, Nest.js, Koa, Express)

Для Junior участие бесплатное.

Для Middle участие оплачивается компанией.

Если стажер достойно освоит все материалы и справится с задачами, то он гарантированно попадает в команду Crypton Studio.

Старт стажировок начнется с 4 октября и продлится ровно месяц. Участие фуллтайм с частичным присутствием в офисе компании. Подать заявку можно до 30 сентября здесь.

Кто работает со стажером

За каждым направлением стажировки закреплен руководитель (действующий техлид или ведущий разработчик компании), наставник и HR.

Из чего состоит стажировка

В первый день стажировки проходит общая встреча:

знакомство со своими руководителями, наставниками;

проходит введение в рабочие процессы, ставятся первые задачи;

проводится вводная лекция в блокчейн.

Особенность стажировки — это 80% практики. Постепенно, с каждой неделей, увеличивается объем практических задач, участники сразу будут работать в команде.

Стажеры:

научатся работать с передовыми блокчейнами (Ethereum, BSC, Polygon);

реализуют свой первый криптовалютный мост (bridge);

и, как говорят в компании, «Научатся хорошее деплоить, а нехорошее не деплоить!;)».

В конце каждой недели команда Академии проводит чек стажера: всем важно, чтобы всем было комфортно, поэтому наставник и HR общаются со стажером о его результатах.

Отбор

На каждое направление ограниченное количество мест. Так как стажировка бесплатная, важно отобрать только самых мотивированных и исключить тех, кто просто пришел ради любопытства. Поэтому отбор состоит из 3 этапов:

Анкета. Формальные данные, где будет возможность рассказать о себе, своих целях и опыте.

Тестирование. Нужно будет решить несколько задач, где возможно будет проверить имеющийся уровень знаний.

Видеоинтервью. Команде важно увидеть своего кандидата заранее. После успешно выполненных тестовых заданий, кандидату назначается meet для общения.

Куда обращаться

Вопросы можно задать руководителю Академии Елене Райгородской в Telegram/Instagram/Facebook @eraygorodskaya.

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