Томичей приглашают на лекцию о теории и истории концептуального искусства

В четверг, 23 сентября, в Томске в рамках экспозиции Наташи Юдиной «Страшные Сибирские Сны. Хранение выставки» состоится лекция, посвященная теории и истории концептуального искусства.

Как сообщает пресс-служба Сибирского филиала Государственного музея изобразительных искусств им.А.С.Пушкина, лектором выступит — культуролог, искусствовед преподаватель кафедры философии СибГМУ Екатерина Леванова.

Она расскажет томичам о концептуально искусстве и концептуализме, его истоках и взаимоотношении с современным арт-рынком. Гости мероприятия узнают, чем арт-продукт отличается от произведения искусства. Также лектор расскажет и об ироническом концепутализме.

Лекция пройдет по адресу ул.Гагарина, 41. Вход бесплатный по предварительной регистрации. Начало в 18.30.

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