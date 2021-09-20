18+
18+

Томичей приглашают на лекцию о теории и истории концептуального искусства

Культура в Томске, Томские новости, выставка арт мероприятия куда сходить лекции культурология Наташа Юдина концептуализм Томичей приглашают на лекцию о теории и истории концептуального искусства

В четверг, 23 сентября, в Томске в рамках экспозиции Наташи Юдиной «Страшные Сибирские Сны. Хранение выставки» состоится лекция, посвященная теории и истории концептуального искусства.

Как сообщает пресс-служба Сибирского филиала Государственного музея изобразительных искусств им.А.С.Пушкина, лектором выступит — культуролог, искусствовед преподаватель кафедры философии СибГМУ Екатерина Леванова.

Она расскажет томичам о концептуально искусстве и концептуализме, его истоках и взаимоотношении с современным арт-рынком. Гости мероприятия узнают, чем арт-продукт отличается от произведения искусства. Также лектор расскажет и об ироническом концепутализме.

Лекция пройдет по адресу ул.Гагарина, 41. Вход бесплатный по предварительной регистрации. Начало в 18.30.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Власти Томска подготовят смету для обследования потенциально аварийного дома по ул.Дальне-Ключевской, 5

20 сентября 2021
Томские новости

В Томской области могут увеличить сумму компенсации за подключение к газу жилых домов

20 сентября 2021
Томские новости

Томичей приглашают на «Ночь кино» с отечественными фильмами

27 августа 2021
Рассказано

«Когда хорошему человеку хорошо»: первый клубный блюзовый фестиваль прошел в Томске

14 сентября 2021
Томские новости

Томская область получила почти 289 млн рублей на строительство моста через Яю

31 августа 2021
Томские новости

К 2025 году в Томской области могут появиться 6 зарядных станций для электроавтомобилей

25 августа 2021
Томские новости

Томские парапланеристы привезли медали с международных соревнований

3 сентября 2021
Томские новости

Скончался известный томский лыжник Юрий Голов

24 августа 2021
Томские новости

Шесть причин смотреть Wink в сентябре: главные премьеры видеосервиса

31 августа 2021
Комментарии для сайта Cackle