«Томь» на выезде обыграла «Енисей»

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2021 // Фото: vk.com/fctomtomsk

Вчера, 19 сентября, в Красноярске состоялся матч 12 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2021-2022. Местный «Енисей» принимал «Томь», сообщается на сайте томской команды.

Томичи открыли счет уже на первой минуте матча. Александр Ставпец нанёс первый удар, его отбил Андрюс Рукас, но с последовавшим затем ударом Павла Кудряшова никто справиться не сумел. На 22 минуте хозяева поля реализовали пенальти, сравняв счет. Однако уже на 26 минуте Александр Ставпец вновь поразил ворота соперника, пробив точно в верхний угол.

На 64 минуте встречи Александр Ломакин ударом с близкого расстояния вновь делает счет равным — 2:2, однако, на 89 минуте Константин Корж вновь выводит томичей вперед.

В итоге встреча завершилась со счетом 2:3. По итогам 12 туров томская команда находится на 13 строчке турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч томская команда проведет 25 сентября на домашнем поле, где встретится с краснодарской «Кубанью».

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