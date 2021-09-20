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Фонд Ильи Варламова поддержал «Том Сойер Фест Томск»

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Благотворительный фонд «Внимание», организованный известным блогером и урбанистом Ильей Варламовым, поддержал проект «Том Сойер Фест Томск».

«Фонд выделил нам средства для оплаты координации реставрационного процесса. Мы получили положительный отзыв о нашей деятельности от экспертного совета фонда „Внимание“, и наша заявка была одобрена в довольно быстрые сроки», — говорится в Instagram-аккаунте «Том Сойер Фест Томск».

В сообщении отмечается, что средства будут выделены на работу прорабов, которые посвящают практически все свое рабочее время руководству процессом реставрации, контролю и обучению волонтеров. Кроме того, в их обязанности входит выполнение высотных работ, для которых необходимо соответствующий допуск.

Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» появился в Самаре в 2015 году. В рамках фестиваля волонтеры восстанавливают старинные здания в городе, которые формально не являются памятниками, но представляют историческую ценность. Работы проводятся под контролем профессионалов и с привлечением спонсорских средств. Томск вновь присоединился к проекту «Том Сойер Фест» в 2020 году. В качестве первого объекта для реставрации был выбран жилой деревянный дом на пер. Совпартшкольный, 6а. Сейчас волонтеры работают также и на доме по ул. Белинского, 17а.

Ранее Илья Варламов отмечал, что фонд «Внимание» примет участие в томской программе «Дом за рубль».

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