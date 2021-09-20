В Томске открылась выставка «Сказочный бестиарий»

20 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Первом музее славянской мифологии начала работу выставка Центра творческого развития детей и подростков Государственного музея истории российской литературы «Сказочный бестиарий». Специально для проекта московская художница Екатерина Шумкова создала несколько десятков объемных мягких существ — героев сказок, мифов и легенд.

Как сообщает музей, со всеми экспонатами гости могут обниматься и играть. Для знакомства с каждым героем придуманы игры и головоломки.

«На выставке мы отправимся по следам наших предков в поисках волшебных героев, которые могут представлять опасность, одурманивать, защищать сокровище, сказочно одаривать или приходить на выручку в трудную минуту. Вооруженные научным знанием, мы сможем детально изучить жизнь бестий в их естественной среде обитания, провести практические эксперименты по измерению волшебных способностей существ и получим рекомендации по налаживанию контакта с представителями сказочной цивилизации и даже постигнем основы ухода за ними», — говорится в сообщении.

Выставка работает до 10 января 2022 года каждый день с 10.00 до 19.00 по адресу: ул. Загорная, 12. Стоимость билетов: 150 — 200 рублей.

Фото: Серафима Кузина

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