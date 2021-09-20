У Томского областного театра драмы появится гастрольный автобус

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2021 // Фото: Театр Драмы

В пятницу, 17 сентября, на праздничном вечере, приуроченном к 170-летию Томского областного драматического театра, губернатор Сергей Жвачкин подарил учреждению сертификат на приобретение гастрольного автобуса.

«Рад, что мы с вами возродили хорошую традицию гастролей по области. Помню, как вы приезжали в Стрежевой, когда я там жил в 80-е годы. Это неизгладимые впечатления, – цитирует губернатора пресс-служба обладминитрации. – Сегодня мы дарим вам новый автобус, чтобы вы ездили по нашему региону и продолжали дарить высокое искусство всем жителям Томской области».

Также глава региона вручил благодарственный адрес народной артистке России Валентине Бекетовой, почетную грамоту администрации – артистке Ирине Шишлянниковой. Благодарности администрации за многолетнюю плодотворную работу, большой вклад в развитие культуры и искусства глава региона удостоил артистов Татьяну Тёмную, Владимира Козлова, Владислава Хрусталёва, заведующую труппой Светлану Чаленко, начальника электроосветительного цеха Андрея Долгих, главного энергетика театра Геннадия Анкудовича и заместителя директора по административно-хозяйственной части Виктора Пешко.

Томский театр драмы – один из первых в Сибири. Его история началась в 1850 году, когда в Томске было построено первое театральное здание. Однако празднование круглой даты из-за эпидемии было перенесено на нынешний год.

С 1945 года Томский театр драмы выпустил более 650 спектаклей по пьесам Островского, Чехова, Горького, Грибоедова, Уайльда, Лопе де Вега, Мольера, Уильямса и многих других отечественных и зарубежных драматургов. В разные годы творческий коллектив театра возглавляли такие яркие режиссеры, как Феликс Григорьян, Михаил Борисов, Борис Цейтлин. В театре шли постановки Владимира Масса, Александра Бурдонского, Олега Рыбкина, Георгия Товстоногова-младшего, Владимира Золотаря и других.

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