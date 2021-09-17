Жители Чукотки, Северного Кавказа и Алтая высоко оценивают своей качество жизни — томские ученые

17 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

Своё качество жизни высоко оценивают жители Чукотского автономного округа, ряда национальных республик на Северном Кавказе, Республики Алтай, Псковской и Рязанской областей, Камчатского и Пермского краёв, а также Санкт-Петербурга. К таким выводам пришла группа учёных Центра прикладного анализа больших данных и лаборатории сравнительных исследований качества жизни Томского государственного университета.

Как уточняют в пресс-службе вуза, исследователи изучили цифровые следы жителей 83 регионов РФ для определения уровня субъективной удовлетворенности качеством жизни. Учёные ТГУ разработали новый метод оценки, основанный на изучении онлайн-активности пользователей социальных сетей. Для 83 регионов Российской Федерации исследователи рассчитали индекс качества жизни, учитывающий 19 параметров.

Уникальный эмпирический материал был получен из сообщений в социальной сети «ВКонтакте»: анализировались комментарии людей об образовании, медицинском обслуживании, инфраструктуре, безопасности и экологии, экономической и политической ситуации.

В каждом регионе были выбраны три самых крупных города, для каждого города отобраны 10 наиболее крупных сообществ, в которых жители обсуждают актуальные местные проблемы. Всего изучалось 2410 сообществ и 3,3 млн сообщений по теме исследования. Анализировались сообщения длиной более 20 слов.

«Такой подход к изучению различных социальных явлений получает все большую популярность среди исследователей, — поясняет руководитель научного направления „Цифровое качество жизни“, научный сотрудник Центра прикладного анализа больших данных ТГУ Евгений Щекотин. — Суть подхода заключается в том, что социологи получают информацию без физического контакта с людьми: для анализа цифровых следов не требуется задавать вопросы человеку напрямую, можно изучить его реакции в онлайн-пространстве и получить представление о его отношении к тем или иным сторонам жизни в регионе. В нашем случае источником информации служат посты в социальной сети „ВКонтакте“, в которых жители разных регионов высказывают свое мнение о жизни в своих городах и регионах. На основе этой информации был рассчитан индекс качества жизни для регионов РФ».

В ходе исследования ученые выяснили, что уровень субъективного качества жизни выше, чем в других регионах, наблюдается в Чукотском автономном округе; ряде национальных республик на Северном Кавказе — Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии — Алании; Республике Алтай; Псковской и Рязанской областях; Камчатском и Пермском краях и в Санкт-Петербурге.

Сейчас исследователи приступили к разработке междисциплинарной модели субъективной оценки качества жизни, которая интегрирует психологические показатели и показатели анализа цифровых следов пользователей. Новизна подхода состоит в том, что эта модель является предиктивной (прогностической) и будет учитывать факторы нестабильности.

«Понимание психологических механизмов трансформации объективных условий жизнедеятельности в субъективные переживания человека и оценку собственного качества жизни позволяет перейти от описательных (констатирующих) моделей к прогностическим. А значит, мы сможем разработать и внедрить в работу различных социальных институтов технологии активизации собственных ресурсов человека (его личностного потенциала) — для повышения качества жизни, формирования индивидуально-своеобразного стиля жизни, субъективного благополучия», — отмечает профессор ТГУ Валерия Петрова.

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