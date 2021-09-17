Стартовал второй этап проекта по трудоустройству молодежи «Карьера в Сибири. Креативные индустрии»

В течение сентября и октября 2021 года для студентов и выпускников высших и средних профессиональных учреждений будет организовано не менее 20 лекций, встреч, практикумов в онлайн и офлайн форматах от экспертов в области креативной индустрии.

С участниками проекта «Сибирь. Креативные индустрии» встретятся федеральные эксперты-практики: руководители предприятий, предприниматели сферы креативных индустрий, основатели бизнеса, члены Союза Дизайнеров России, архитекторы, молодые ученые. Они поделятся собственным опытом работы в этой сфере, поделятся идеями, расскажут, каких проектов, кадров не хватает региону.

По словам начальника департамента труда и занятости населения Светланы Грузных, на базе Кадрового центра «Работа России» сформирован штаб из студентов томских вузов, которые привлечены к организации таких встреч, а также к процессу сбора портфолио и резюме молодых специалистов.

Первый лекторий уже прошел для студентов Томского архитектурного университета. «Погружение в профессию» для них провел Алексей Баранов, арт-директор «Парк Горького», руководитель проекта Гжель 2.0, член общественного совета при минпромторге России. В ближайшее время для студентов пройдет мастер-класс по составлению портфолио, чтобы в дальнейшем они могли пройти стажировку; их портфолио будет размещено на специальной платформе, доступной работодателям.

Проект «Сибирь. Креативные индустрии» нацелен на создание онлайн и офлайн практик и событий для временной и постоянной занятости школьников и студентов и получения опыта в сферах креативной экономики. Федеральными партнерами проекта стали Союз Дизайнеров России, интеллектуальная конференция INRU и проект «ТурАкселератор».

Проект в регионе инициирован департаментом труда и занятости населения Томской области. Он реализуется с помощью Центра кадровых технологий научно-исследовательского Томского государственного университета, АНО «Координационный центр «Единая информационная туристическая система», проектного офиса «Креативные индустрии и туризм», Сибирского центра дизайна, ТГАСУ.

Отправить заявку или портфолио можно по электронной почте: siberia.ci@mail.ru. Присоединиться к проекту можно в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, YouTude и на сайте.

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