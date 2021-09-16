Томичам расскажут, как платформа «PRO Сибирь» поможет им внести вклад в науку

Томский Обзор / Фото: 16 сентября 2021 // Фото: lib.tsu.ru

В следующую пятницу, 24 сентября, в Томском государственном университете состоится презентация платформы «PRO Сибирь» на которой всем заинтересованным в сохранении книжного наследия Сибири расскажут, как внести свой вклад в большую науку.

Как сообщают организаторы, в рамках встречи пройдет лекция доктора филологических наук, доцента Натальи Жиляковской. Она расскажет об истории дореволюционных газет.

Затем состоится презентация самой платформы «PRO Сибирь». Ее проведет директор Научной библиотеки ТГУ Артем Васильев. Он расскажет о том, как волонтеры могут помочь проекту развиваться — улучшать базу данных, распознавать источники.

После презентации студент-медик, волонтер Александр Станиславский поделится своей историей, почему он помогает развивать платформу «PRO Сибирь».

Само мероприятие пройдет в смешанном формате — в аудитории 302 корпуса ТГУ №2 и онлайн. Для очного присутствия обязательна предварительная регистрация до 18:00 22 сентября 2021 года. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на Youtube-канале ТГУ.

«PRO Сибирь» — исследовательское пространство, объединяющее базу научных материалов о Сибири, место для удобной работы с ними и портал для взаимодействия ученых. Предполагается, что здесь будут собраны и размещены источники из фондов Научной библиотеки ТГУ: 200 тысяч выпусков сибирских газет, 2660 названий книг, 580 рукописей, 275 изоматериалов и 1675 тетрадей из диалектологических экспедиций филологов.

В июле 2021 года платформу представили Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Он одобрил проект и поблагодарил тех, кто бережно собирает и сохраняет уникальную историю России.

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