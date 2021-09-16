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В Томске открывается выставка цифровых репродукций Босха и Брейгеля

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В субботу, 18 сентября, в Томском областном краеведческом музее им. М.Б.Шатилова откроется выставка жикле — цифровых художественных репродукций работ Иеронима Босха и Питера Брейгеля «Мистические образы и тайны».

«Питер Брейгель старший написал за свою жизнь чуть более сорока картин. Иероним Босх — еще меньше: около двадцати пяти. Все они хранятся в лучших музеях мира и частных коллекциях. В музее родного города Босха — Хертогенбосе представлены только фотографические репродукции его работ. Нет ни одного подлинника в музеях и коллекциях в России», — рассказал организатор выставки Александр Смирнов.

Он также добавил, что жикле — это цифровая художественная репродукция. Не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника, в отличие от художественных копий, выполняемых маслом на холсте профессиональными художниками-копиистами

Как уточняют в пресс-службе музея, на выставке будет представлено семь работ, каждую из которых сопровождает описание сюжетов на русском и английском языках с подробным комментарием. Кроме того, в рамках выставки все желающие смогут приобрести сувенирную продукцию.

Выставка продлится с 18 сентября по 24 октября включительно. Режим работы: вторник — воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник — выходной.

Стоимость билетов: взрослый билет — 250 рублей; льготный билет (дети от 7 лет, школьники, студенты, пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью, ветераны) — 200 рублей.

Возрастное ограничение выставки: 6+. Дети до 6 лет допускаются только в сопровождении родителей или законных представителей.

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