Бывший чиновник департамента архитектуры Томска получил 5 лет колонии за взятку в 150 тыс. рублей

16 сентября 2021 / Томский Обзор

В Томской области вынесли приговор бывшему председателю комитета строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства Томска. Его обвиняли во взяточничество и служебном подлоге, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено на основании материалов УФСБ по Томской области. Судом и следствием установлено, в что в июне 2020 года подсудимый получил через посредника 100 тыс. рублей, как часть оговоренной взятки в 150 тыс. рублей. В обмен на деньги чиновник должен был выдать разрешение на ввод в эксплуатацию гаражного кооператива, расположенного в Томске, зная об отсутствии необходимых документов. А именно договора аренды земельного участка, разрешения на строительство. Кроме того, подсудимый знал о несоответствии строения его проектной документации.

Получив деньги от посредника чиновник передал ему подложное разрешение на ввод в эксплуатацию гаражного кооператива. Оставшуюся часть взятки помешали передать сотрудники правоохранительных органов.

В итоге суд признал бывшего чиновника виновным и приговорил к 5 годам 2 месяцам колонии общего режима со штрафом в 3 млн рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 с половиной года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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