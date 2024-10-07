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Жители домов на 24 улицах Томска остались без воды из-за аварии

Город, ЖКХ, Томские новости, отключение воды график отключения интересные новости Томска авария водопровод Жители домов на 24 улицах Томска остались без воды из-за аварии

Сегодня, 7 октября, жители части домов в Октябрьском районе Томска остались без воды из-за аварийных работ на водопроводных сетях.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение продлится до 20.00 и затронет дома, расположенные по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят держать краны в закрытом положении во избежание затопления жилых помещений.

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