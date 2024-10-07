Жители домов на 24 улицах Томска остались без воды из-за аварии

7 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 7 октября, жители части домов в Октябрьском районе Томска остались без воды из-за аварийных работ на водопроводных сетях.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение продлится до 20.00 и затронет дома, расположенные по адресам:

ул.Вилюйская от №1 до №35 по нечетной стороне, 40а стр.5,40/1;

ул.Красноярская 17,17а;

ул.Ст.Деповская 55,66;

ул.Стрелочная 13,15,23;

ул.Смирнова 1,1а, 1г, 1ж, 17б, 2,2/1,6,8,10,12,16,20;

ул.Говорова 78,86;

ул.Барнаульская;

ул.Братская;

ул.Васюганская;

ул.Ватутина;

проезд Вилюйский;

ул.Витимская;

ул.Волжская;

ул.Каменская;

ул.Костромская;

ул.Макарова;

пер.Морской;

ул.Нарымская;

ул.Н.Деповская;

пер.Ново-Чулымский;

ул.Фестивальная;

ул.Бийская;

проезд Барнаульский;

ул.Молодежная.

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят держать краны в закрытом положении во избежание затопления жилых помещений.

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