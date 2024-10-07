Жители домов на 24 улицах Томска остались без воды из-за аварии
7 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
Сегодня, 7 октября, жители части домов в Октябрьском районе Томска остались без воды из-за аварийных работ на водопроводных сетях.
Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение продлится до 20.00 и затронет дома, расположенные по адресам:
- ул.Вилюйская от №1 до №35 по нечетной стороне, 40а стр.5,40/1;
- ул.Красноярская 17,17а;
- ул.Ст.Деповская 55,66;
- ул.Стрелочная 13,15,23;
- ул.Смирнова 1,1а, 1г, 1ж, 17б, 2,2/1,6,8,10,12,16,20;
- ул.Говорова 78,86;
- ул.Барнаульская;
- ул.Братская;
- ул.Васюганская;
- ул.Ватутина;
- проезд Вилюйский;
- ул.Витимская;
- ул.Волжская;
- ул.Каменская;
- ул.Костромская;
- ул.Макарова;
- пер.Морской;
- ул.Нарымская;
- ул.Н.Деповская;
- пер.Ново-Чулымский;
- ул.Фестивальная;
- ул.Бийская;
- проезд Барнаульский;
- ул.Молодежная.
Жителей домов, попавших в зону отключения, просят держать краны в закрытом положении во избежание затопления жилых помещений.
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