Завод резинотехнических изделий переносит производство из Новосибирска в томскую ТОР Северск

22 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

ООО «Завод Вулкан» в конце сентября получило статус резидента ТОР «Северск», с ноября запускает там производство, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на владельца компании Оксану Теущакову.

По ее словам, в настоящее время «Завод Вулкан» переносит свое производство из Новосибирска в Северск. Строительство завода не планируется, компания будет работать не имеющихся площадях ТОР «Северск»

«Сейчас перевозим все оборудование, запуск запланирован на 1 ноября», — сказала Теущакова, отметив, что объем инвестиций в проект составляет порядка 10 млн рублей.

По данным на сайте АО «Атом-ТОР» (управляющая компания атомных ТОРов в РФ), «Завод Вулкан» специализируется на производстве резинотехнических изделий (РТИ). Благодаря инвестпроекту компания планирует расширить номенклатуру продукции. Предполагается, что на новой промплощадке будут изготавливать РТИ, пресс-формы, производить обрезинивание валов и металлических изделий.

«Производство РТИ является высокотехнологичной индустрией и необходимой составляющей политики импортозамещения. Резинотехнические изделия используются в качестве комплектующих деталей в автомобилестроении, строительстве, авиапроме и других отраслях», — сообщается на сайте.

ООО «Завод Вулкан» (до 2021 года ООО «Стройлесмасс-2000») было зарегистрировано в 2000 году, все эти годы юрлицо было зарегистрировано в Томской области. При этом производство располагалось в Новосибирске.

По итогам 2023 года выручка компании составила 24,6 млн рублей, чистая прибыль — 3,4 млн рублей.

ТОР «Северск» создана в феврале 2019 года. Территория включает 14 участков общей площадью 688 га, резидентами являются 25 компаний.

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