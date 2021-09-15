18+
18+

Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус смерть болезнь лечение лекарства сводка статистика заболевших Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 90 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 58 человек. Двое заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению COVID-19.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 42 307 случаев заболевания коронавирусом. 35 635 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,99.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Лишь 1,05% жителей региона заболели COVID-19 после вакцинации

25 августа 2021
Томские новости

Томичей приглашают на открытие нового общественного пространства

25 августа 2021
Томские новости

В Томске спасают 70-летний тополь-гигант

6 сентября 2021
Томские новости

Томич перевел мошенникам 4 млн рублей, чтобы сохранить свои деньги

23 августа 2021
Томские новости

На днях томичей ждут заморозки

30 августа 2021
Томские новости

Пожарные эвакуировали 15 человек из горящего дома в томском поселке

31 августа 2021
Томские новости

На фестивале в Томске выступит звезда российского блюза

30 августа 2021
Томские новости

Завтра томичей ждут грозы и сильный ветер

8 сентября 2021
Томские новости

Авиакомпания «СиЛА» до конца сентября «подстрахует» «Ютэйр» на маршруте Томск — Стрежевой

26 августа 2021
Комментарии для сайта Cackle