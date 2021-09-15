Еще двое скончались от коронавируса в Томской области
15 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Верооника Белецкая
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 90 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 58 человек. Двое заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению COVID-19.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 42 307 случаев заболевания коронавирусом. 35 635 заболевших выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,99.
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