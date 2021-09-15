Северские каратисты привезли «золото» и «бронзу» с Кубка мира по киокусинкай

Томский Обзор / Фото: 15 сентября 2021 // Фото: depms.ru

Северские каратисты стали обладателями призовых мест на прошедшем в швейцарском городе Кринс первом Кубке мира по киокусинкай.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, борьбу за медали вели около 60 каратистов из России, Германии, Испании, Израиля, Норвегии, Нидерландов, Швейцарии, Польши, Румынии. В составе сборной команды России на этих соревнованиях выступили и спортсмены из Томской области.

Воспитанники северского клуба «Боец» Сергей Шагеев, Евгений Чигулин и Вячеслав Герман завоевали «золото» в командном «ката». Сергей Шагеев также выиграл «бронзу» в личных соревнованиях, а юниор Анатолий Матвеев остановился в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место.

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