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В Томске до пятницы ограничат движение по ул. Беринга

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В Томске закрыта для движения одна полоса ул. Беринга на участке от ул. Ивана Черных в сторону Иркутского тракта, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с работами по восстановлению горячего водоснабжения на тепломагистрали № 8б. Предполагается, что оно продлится до 17.00 пятницы, 17 сентября.

В связи с введение ограничений томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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