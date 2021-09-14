В Томске до пятницы ограничат движение по ул. Беринга

14 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

В Томске закрыта для движения одна полоса ул. Беринга на участке от ул. Ивана Черных в сторону Иркутского тракта, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с работами по восстановлению горячего водоснабжения на тепломагистрали № 8б. Предполагается, что оно продлится до 17.00 пятницы, 17 сентября.

В связи с введение ограничений томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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