Томичам расскажут о художнике, который в годы войны эвакуировал коллекцию Севастопольской галереи в Томск

В четверг, 16 сентября, томичей приглашают на уникальную лекцию «100 ящиков Михаила Крошицкого: как директор Севастопольской галереи эвакуировал коллекцию в Томск». Мероприятие пройдет в рамках выставки Наташи Юдиной «Страшные Сибирские Сны. Хранение выставки».

Как сообщает пресс-служба Сибирского филиала ГМИИ, о судьбе художника и директора Севастопольской картинной галереи расскажет историк архитектуры Людмила Исаева.

Название лекции отсылает к одному из самых значимых событий в жизни художника. В годы Великой Отечественной войны с ноября 1941 по январь 1943 Крошицкий в одиночку сопровождал уникальный музейный груз – более 1200 произведений искусства Севастопольской картинной галереи в Томск. Художник без продуктов, денег, вещей первой необходимости и каких-либо эвакуационных документов, довез до Сибири севастопольскую коллекцию. Он преодолел путь в 11 тысяч километров по железной дороге и через два моря за 13 месяцев. 8 января 1943 года Крошицкий с экспонатами прибыл в Томск, который дал согласие на прием государственного художественного имущества Севастопольской галереи.

Привезенные экспонаты были размещены в Томском областном краеведческом музее. С января 1943 по май 1945 Михаил Крощицкий не только обеспечивал сохранность имущества, но занимался творческой работой, участвуя в выставках, ведя общественную и педагогическую работу. Будучи опытным музейным работником и специалистом-искусствоведом, оказывал помощь в организации хранения картин краеведческого музея, испытывавшего значительные затруднения в высококвалифицированных кадрах.

Лекция пройдёт в Сибирском филиале Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина по адресу: ул. Гагарина, 41. Начало в 18.30, вход свободный по предварительной регистрации.

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